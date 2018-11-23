Enver Ermetal, altın vuruşunu yaptı

Ergün YAHAT

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusanın sevilen müzisyenlerinden Enver Ermetal, kırk yıllık müzik kariyerini 13 şarkılık albümle taşlandırıyor. 10 beste ve 3 adet cover şarkı bulunan albümün ismi "Yalan" ... albüm OnAir Records stüdyolarında kaydedildi. Tamamı canlı olarak kaydedilen albümün aranjörlüğünü değerli müzik insanı İnanç Eyüboğlu yaparken albüm sponsorluğunu Gazimağusa Belediyesi üstlendi. Enver Ermetal , albüm lansman gecesi için de start verildi. Albümde yer alan sürpriz isimlerin de katılacağı gece basın kokteyiyle başlayacak. Hemen ardından Enver Ermetal basına albüm parçalarını tanıtacak. Anadolu Rock formatındaki albüm çok yakında müzik severlerle buluşacak.