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21 Şubat 2017 Salı 17:44

“ENOSİS KARARI GÖRÜŞME SÜRECİNE BÜYÜK DARBE.. HAYAL KIRIKLIĞI”

'ENOSİS KARARI GÖRÜŞME SÜRECİNE BÜYÜK DARBE.. HAYAL KIRIKLIĞI”
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“ENOSİS KARARI GÖRÜŞME SÜRECİNE BÜYÜK DARBE.. HAYAL KIRIKLIĞI”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın da hazır bulunduğu görüşme, saat 17.45’te gerçekleşti.

Çavuşoğlu ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın selam ve iyi dileklerini iletti.

Ziyareti, Kıbrıs’ta devam eden süreci birlikte değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, bu kapsamda yararlı görüşmeler yaptığını kaydetti.

Çavuşoğlu, birlikte neler yapılabileceğini değerlendirme fırsatı bulduğu için  mutluluk duyduğunu ekledi.

“GÖRÜŞME SÜRECİNE İNDİRİLEN BÜYÜK BİR DARBE.. HAYAL KIRIKLIĞI”

Başbakan Hüseyin Özgürgün de, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Zaman zaman zirve, zaman zaman da sıkıntılı süreç yaratan Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelere değinen Özgürügün, Rum tarafının son aldığı Enosis kararı ile sürecin çıkmaza girdiğini kaydetti.

Başbakan Özgürügün, şunları ifade etti:

“Biz Kıbrıs konusunun Enosis sebebiyle yıllarca acı çekilen bir konu olduğunu, Enosis’ten dolayı birçok insanın hayatını kaybettiğini, Enosis ile başlayan Enosis ile devam eden sürecin Kıbrıs’a büyük acılar yaşattığını çok iyi bilen bir halkız.

Böyle bir dönemde iki bölgeli, iki toplumlu federal bir anlaşma için masada iken Rum Meclisi’nden çoğunlukla bir karar çıkması büyük bir hayal kırıklığıdır. Görüşme sürecine indirilen büyük bir darbedir. Çünkü Enosis denen illet maalesef Kıbrıs’ta ve Türkiye ile Yunanistan arasında da yıllarca çok büyük sorunlar ortaya çıkarmış; sonuçta adanın Yunanistan’a bağlanması demek olan Enosis, Kıbrıs’ı yıllarca felakete sürüklemiştir.

Bu kararı dönüp okullarda çocuklara okutmak, Kıbrıs’ta yeniden acılar yaşatma, o günleri anma, gündeme getireceğim deme asla kabul edilemez.

Böyle bir ortamda bugün Anavatan Türkiye ile aynı yolda birliktelik içerisinde tüm siyasi partilerimiz ile oybirliği ile bunun karşısında çok net tutum sergilenmesinden son derece mutluyum.

Bugüne kadar çok az süreçte yaşanmış ve bugün belki de ilk defa çok az görünür şekilde Kıbrıs Türk halkı tamamen Anavatan Türkiye ile aynı görüş ve duyguları paylaşarak bir karar üretmiştir. Umarım Rum tarafı ve bu kararı alanlar bu karardan döner ve kararın geri alınmasıyla birlikte o acı dolu güleri yeniden yaşatmayacak bir anlaşmaya varırız. Ama eğer olmazsa da Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye, bu konuda gerekli adımları atmakta kararlı olduğunu zaten ortaya koymuştur. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da duyup işittik. Dolayısıyla gelinen noktada Kıbrıs Rum tarafı bu noktadan dönecek diye umut ediyorum.”

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