Engelsiz Yaşam Evi Yararına Bu Akşam Konser Verilecek

Çağdaş Müzik Derneği ile Çorlu Müzik Derneği koroları, Engelsiz Yaşam Evi yararına konser verecek. Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün eşi Dilek Özgürgün himayelerinde gerçekleştirilecek konser için ülkede bulunan Çorlu Müzik Derneği üyeleri ile Çağdaş Müzik Derneği heyeti, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner tarafından kabul edildi.

SANER ÇORLU MÜZİK DERNEĞİ İLE ÇAĞDAŞ MÜZİK DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Lefkoşa, 23 Ocak 17 (.): Çağdaş Müzik Derneği ile Çorlu Müzik Derneği koroları, Engelsiz Yaşam Evi yararına konser verecek. Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün eşi Dilek Özgürgün himayelerinde gerçekleştirilecek konser için ülkede bulunan Çorlu Müzik Derneği üyeleri ile Çağdaş Müzik Derneği heyeti, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner tarafından kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bu akşam saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Türk Sanat Müziği Konseri’nin tüm geliri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından inşaatı sürdürülen “Engelsiz Yaşam Evi”ne bağışlanacak.

Kabulde konuşan Çorlu Müzik Derneği Başkanı Hasan Kaya, iki kardeş dernek korosunun birlikte konser vermesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

İki dernek arasında beş yıllık bir kardeşlik protokolü olduğunu, ilerleyen tarihlerde Çorlu ve Kosova’da da birlikte konserler vereceklerini kaydeden Kaya, Çağdaş Müzik Derneği’ne ve Çalışma Bakanı Saner’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner de, Çorlu Müzik Derneği ile Çağdaş Müzik Derneği üyelerine ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, kültürlerarası iletişimin önemine dikkat çekti.

Saner, engelli vatandaşlara hizmet verecek “Engelsiz Yaşam Evi için çorbada tuzumuzun olması bizim için çok önemli. Bu akşam düzenlenecek konsere katılacağım. Katkılarından dolayı her iki derneğe de teşekkür ederim. Sizleri her zaman KKTC’de görmek isteriz” dedi.

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