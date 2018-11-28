Engelsiz Sinema Ve Aktivite Merkezi Yarın Ydü İletişim Fakültesi’nde Açılıyor

Lefkoşa, 28 Kasım 18 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi İle KKTC Telsim işbirliğinde hazırlanan Engelsiz Sinema Ve Aktivite Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yarın açılıyor.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 16.00’da yapılacak Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi\'nin açılışına KKTC’de bulunan özel gereksinimi olan bireylerle ilgili dernek, kurum ve kuruluşların yanı sıra, KKTC Telsim ve Yakın Doğu Üniversitesi yetkilileri de katılacak.İletişim Fakültesi bünyesinde oluşturulan Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi, çok kapsamlı etkinlikler için kullanılmak üzere düzenlenerek, kültür-sanat açısından farklı etkinliklerin yapılması için planlandı. 20 kişilik sinema salonuna sahip aktivite merkezinde aynı zamanda farklı özel gereksinimleri olan bireylere ve Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin de eğitim-öğretim çalışmalarını yürütebilecekleri bilgisayarlar ve donanıma sahip.AYDA İKİ KEZ FİLM GÖSTERİMİEngelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi ayda iki kez tüm özel gereksinimli bireylere yönelik film gösterimleri ve etkinlikler yapılması üzerine planlandı.Aktivite merkezinin bulunduğu kat engellilerin rahatlıkla binaya giriş yapmalarını sağlamak için ve salondan rahatlıkla yararlanmaları açısından otopark ve diğer hizmetler göz önünde bulundurularak dizayn edildi.(AK/SEL) FOTOĞRAFLI