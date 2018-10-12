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“engelsiz Işıklar Ritim Grubu” Mersin’de Festivalde

GÜNEŞKÖY 18 YAŞ ÜSTÜ ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİ’NE BAĞLI GRUP, MERSİN’DEKİ “ULUSLARARASI ENGELSİZ SANAT FESTİVALİ”NDE KONSER VERDİ

“engelsiz Işıklar Ritim Grubu” Mersin’de Festivalde

GÜNEŞKÖY 18 YAŞ ÜSTÜ ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİ’NE BAĞLI GRUP, MERSİN’DEKİ “ULUSLARARASI ENGELSİZ SANAT FESTİVALİ”NDE KONSER VERDİ

12 Ekim 2018 Cuma 07:12
“engelsiz Işıklar Ritim Grubu” Mersin’de Festivalde

GÜNEŞKÖY 18 YAŞ ÜSTÜ ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİ’NE BAĞLI GRUP, MERSİN’DEKİ “ULUSLARARASI ENGELSİZ SANAT FESTİVALİ”NDE KONSER VERDİ

Lefkoşa, 12 Ekim 18 (.): Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Engelsiz Işıklar Ritim Grubu, Mersin’de düzenlenen "Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali"nde KKTC’yi temsil ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizetler Dairesi’ne bağlı Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Engelli Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler, Mersin’de Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’ne katılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve dün başlayan "Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali pazar günü sona erecek.

Tüm dünyadan engelli sanatçıları bir araya getirerek farkındalık yaratma amacıyla Mersin Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesi ve Mersin’i Kalkındırma ve Dayanışma Derneği’nin işbirliğiyle organize edilen festivale, 19 ülkeden; engelleri azim, umut ve başarı ile aşmış müzik dans fotoğraf resim gibi sanat dallarından toplam 100 kişi katılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden festival için davet alan Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Engelsiz Işıklar Ritim grubu da festivale katılarak konser verdi.

6 özel gereksinimli genç ve 2 eğitmenle KKTC’yi Mersin’de temsil eden Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi kafilesine, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da eşlik ediyor.

(GÜL/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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