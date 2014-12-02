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Engelsiz Yaşam için ''Modern Show Tıme'' GAÜ’de

Engelsiz Yaşam için ''Modern Show Tıme'' GAÜ’de gerçekleşiyor

Engelsiz Yaşam için ''Modern Show Tıme'' GAÜ’de

Engelsiz Yaşam için ''Modern Show Tıme'' GAÜ’de gerçekleşiyor

02 Aralık 2014 Salı 14:53
Engelsiz Yaşam için ''Modern Show Tıme'' GAÜ’de
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 Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği  işbirliğinde ; “Siz Yoksanız Bir Eksiğiz” sloganı ile 3 Aralık Dünya Engelliler gününde “Modern Show Time” etkinliği GAÜ’de gerçekleşecek.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs  Spectrum Uluslararası Kongre Merkez’inde  “Siz Yoksanız Bir Eksiğiz” sloganı ile düzenlenecek olan etkinlik kapsamında, Grup Koridor & Örge Volkan Akustik Performansı, Fire Strom Lad ve Ateş Show, Workout Turkey Akrobasi Topluluğu, Enver Ertaş Stand Up & İllüzyon Gösterisi ve ayrıca Yeneksizsiniz Türkiye finalistleri de yer alacak.
Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından yapılan açıklamada, Dünya Engelliler günü etkinlikleri çerçevesince çeşitli gösterilerin gerçekleştirileceği "Modern Show Time" etkinliği 03 Aralık Çarşamba günü, saat 19.00 da GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi' nde gerçekleşeceği bildirilirken, biletlerin 20 tl olduğu, elde edilecek tüm gelirin Engelliler için harcanacağı ifade edildi.
 
Son Güncelleme: 02.12.2014 15:00
Anahtar Kelimeler:
//www.kibrismanset.com/Dünya EngellilerDerneğiOrtapedikShowModrnGaü
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