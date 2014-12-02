Engelsiz Yaşam için ''Modern Show Tıme'' GAÜ’de

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğinde ; “Siz Yoksanız Bir Eksiğiz” sloganı ile 3 Aralık Dünya Engelliler gününde “Modern Show Time” etkinliği GAÜ’de gerçekleşecek.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Spectrum Uluslararası Kongre Merkez’inde “Siz Yoksanız Bir Eksiğiz” sloganı ile düzenlenecek olan etkinlik kapsamında, Grup Koridor & Örge Volkan Akustik Performansı, Fire Strom Lad ve Ateş Show, Workout Turkey Akrobasi Topluluğu, Enver Ertaş Stand Up & İllüzyon Gösterisi ve ayrıca Yeneksizsiniz Türkiye finalistleri de yer alacak.