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ENGELSİZ YAŞAM İÇİN “MODERN SHOW TIME” GAÜ’DE GERÇEKLEŞTİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğinde ; “Siz Yoksanız Bir Eksiğiz” sloganı ile 3 Aralık Dünya Engelliler gününde GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de gerçekleşen “Modern Show Time” etkinliği yoğun ilgi gördü.

ENGELSİZ YAŞAM İÇİN “MODERN SHOW TIME” GAÜ’DE GERÇEKLEŞTİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğinde ; “Siz Yoksanız Bir Eksiğiz” sloganı ile 3 Aralık Dünya Engelliler gününde GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de gerçekleşen “Modern Show Time” etkinliği yoğun ilgi gördü.

04 Aralık 2014 Perşembe 14:34
ENGELSİZ YAŞAM İÇİN “MODERN SHOW TIME” GAÜ’DE GERÇEKLEŞTİ
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 GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Spectrum Uluslararası Kongre Merkez’inde “Siz Yoksanız Bir Eksiğiz” sloganı ile düzenlenen etkinlik kapsamında, Grup Koridor & Örge Volkan Akustik Performansı, Fire Strom Lad ve Ateş Show, Workout Turkey Akrobasi Topluluğu, Enver Ertaş Stand Up & İllüzyon Gösterisi ve ayrıca Yeneksizsiniz Türkiye finalistleri izleyicilerden büyük alkış aldı. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğinde ; “Siz Yoksanız Bir Eksiğiz” sloganı ile 3 Aralık Dünya Engelliler gününde GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de gerçekleşen “Modern Show Time” etkinliği yoğun ilgi gördü.
GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Spectrum Uluslararası Kongre Merkez’inde “Siz Yoksanız Bir Eksiğiz” sloganı ile düzenlenen etkinlik kapsamında, Grup Koridor & Örge Volkan Akustik Performansı, Fire Strom Lad ve Ateş Show, Workout Turkey Akrobasi Topluluğu, Enver Ertaş Stand Up & İllüzyon Gösterisi ve ayrıca Yeneksizsiniz Türkiye finalistleri izleyicilerden büyük alkış aldı.
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri çerçevesince GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de gerçekleşen, "Modern Show Time" etkinliğinden elde edilen gelirlerin gelirin Engelliler için harcanacağı ifade edildi.

Son Güncelleme: 04.12.2014 14:37
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ENGELSİZ YAŞAM İÇİN “MODERN SHOW TIME” GAÜ’DE GERÇEKLEŞTİ
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