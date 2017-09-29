Engelsiz Yaşam Çalıştayı Girne’de Yapıldı

SUCUOĞLU: “BU ÇALIŞTAYLA BİRLİKTE FARKINDALIK ARTACAKTIR”

ERHÜRMAN: “DEVLET POLİTİKASINA İHTİYACIMIZ VAR”

KİBRİT: “YARIN BİZLER İÇİN BUGÜNDEN FARKLI OLACAK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Ortopedik Özürlüler Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen Engelsiz Yaşam Çalıştayı Dome Otel’de yapıldı.

Çalıştay, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’in konuşmalarıyla başladı.

CTP milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Armağan Candan, Erkut Şahali ve Birikim Özgür’ün de yer aldığı çalıştayda; eğitim, mevzuat, istihdam, sosyal, kültürel, turistik ve sportif alanlara katılım, çevre, sağlık ve rehabilitasyon, yönetsel işleyiş ve medya konularında çalışma masaları oluşturuldu.

CTP’den verilen bilgiye göre, çalıştayın sonucunun engelsiz yaşamla ilgili yeni dönem politikalarına ışık tutacağı belirtildi.

KİBRİT: “YARIN BİZLER İÇİN BUGÜNDEN FARKLI OLACAK”

Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit açılış konuşmasında, siyaset ve şov yapmak değil, yıllardır göz ardı edilen, yok farz edilen kesimin insan haklarını ve özgürlüklerini aramak ve oluşturmak için buluştuklarını ifade eti.

Verilen destek için teşekkür eden Kibrit, bu çalıştay sayesinde yarının bugünden farklı olacağını belirtti. Yıllardır bu mücadeleyi verdiklerini, başarıya ulaşamadıklarını ancak bugün toplumun her kesiminden insanla buluşarak bu çalıştayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Kibrit şöyle konuştu:

“Bugün bu çalıştayımızdan çok güzel bir sonuç çıkacak ve toplumda bizlerin de var olduğunu kabul edip hükümetler bu politikaları kendi idarelerinde uygulayacaklar. Biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Sizlerden istediğim, bugün emek harcayıp ortaya çıkaracağımız sonucun artık devletimiz tarafından uygulanması için takipçi olmanız. Bunun için birlikte çalışalım."

SUCUOĞLU: “BUGÜN BU ÇALIŞTAYLA BİRLİKTE FARKINDALIK ARTACAKTIR”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da, kısa süre önce Almanya’da incelemelerde bulunduğunu, engellilerin yaşam koşullarının ve üretime katkılarının kıskanılacak düzeyde olduğunu belirtti.

Alt yapı yatırımlarının ciddi mali katkıya ihtiyaç duyduğunu belirten Sucuoğlu, yine de Kuzey Kıbrıs’ta eskiye oranla bu konudaki farkındalığın arttığını vurguladı.

Dünya nüfusunun yüzde 15’inin engelli insanlardan oluştuğunu, bunun da 1 milyar insana denk geldiğini ifade eden Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs’a indirgendiğinde topluma entegre olamayan ve evden çıkamayan vatandaşların artık daha fazla görünür olduğunu kaydetti.

Fiziksel alt yapı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşandığını ifade eden Sucuoğlu, bunun yanında daha önemli olan şeyin vizyon olduğunu belirtti. “Engelli bireylerin sosyal toplum içindeki var oluşlarını güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Bugün bu çalıştayla birlikte farkındalık artacaktır” diyen Sucuoğlu, kısa sürede olmasa da orta vadede medeni ülkeler seviyesine gelinmesi gerektiğini ifade etti.

ERHÜRMAN: “DEVLET POLİTİKASINA İHTİYACIMIZ VAR”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Kibrit’in açılış konuşmasına atıfta bulunarak, “Buradan çıkacak sonuç halkımızın ortak sermayesi olacak ve politikalarımıza ışık tutacak” ifadelerini kullandı.

Toplum için, özellikle dezavantajlı kesimler için ne yapabileceklerini konuşacaklarını kaydeden Erhürman, beklentilerinin engelliler için ve engelsiz bir yaşam için politikalar üretilmesi olduğunu söyledi.

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bireysel, kurumsal ya da örgütsel düzeydeki duyarlılıkları önemseyen ama onları aşan, tüm bunlara şemsiye olmasını istediğimiz bir devlet politikasına ihtiyacımız var. Engelsiz yaşam konusunda bütünsel bir politikaya ihtiyacımız var.

Tüm engelli gruplarının dikkate alınması gerekiyor. Sadece Lefkoşa’dakilerin değil Dipkarpaz’da ve Yeşilırmak’takilerin hayatlarını da kolaylaştırmamız gerekiyor. Bütün coğrafyayı kucaklayan bir politikaya ihtiyacımız var.

Bunu elbette yukardan bakan siyasetçiler değil, bu sorunları yaşayan engelliler ve uzmanlar bugün burada birlikte oluşturacaklar. Bu çalıştay bizim için altın değerindedir.

‘Daha fazla adalet’ diyen bir siyasi gelenekten geliyoruz. Sonuçları kendi siyasi dilimize tercüme edeceğiz ama sadece kendimize de saklayacak değiliz. Herkes bunları dilediği gibi kullanabilir. Buradan çıkacak bilgi halkımızın ortak sermayesidir. Başta Ortopedik Özürlüler Derneği olmak üzere, emek veren herkese teşekkür ederim.”