Engelsiz Şölen 2014” Sona Erdi

Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi Derneği’nin (FOGEM) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırladığı “Engelsiz Şölen 2014” etkinliği sona erdi.

FOGEM’den yapılan açıklamaya göre, engelli dansçıların da yer aldığı şöleni izleyenler, katılımcıları ayakta alkışladı.

Şöleni izlemeye gelenlerin, salonun kapasitesinin dolmasının ardından ara yerlerdeki merdivenlere oturarak etkinliği izlediği, birçok kişinin ise yer bulamayarak geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

“Engelsiz Şölen 2014” etkinliğinde, dansın her alanında neler yapabileceğinin izleyenlere sergilendiği kaydedildi.

FOGEM’in bünyesinde bulunan toplam 120 dansçının sahne aldığı gecede, farklı tarzlarda birçok gösteri sunuldu. Kıbrıs Türk Halk Dansları’nın yanı sıra, Anadolu oyunlarının Kıbrıs oyunları ile harmanlandığı ve oyunların benzer yanlarının ön plana çıktığı “Yansımalar” da yer aldı.

“Engelsiz Şölen”de, İzmir Balçova Belediyesi Zihin Engelliler Halk Danslar Grubu da sahne aldı.

Gecenin sonunda ise, FOGEM Elit Grubu, dünyanın 10 farklı ülkenin dansları ile Kıbrıs Türk Halk Dansları’nın stilize edilerek birlikte sunulduğu proje ilgi gördü. “Dansın Rüyası” isimli repertuarın müzikleri de tamamen bu projeye göre hazırlandı.