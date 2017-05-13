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13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:49

“Engelsiz Anneler” Unutulmadı...

'Engelsiz Anneler” Unutulmadı...
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, tüm annelerin ve “engelsiz annelerin” Anneler Günü’nü kutladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği öncülüğünde, hem Engelliler Haftası hem de Anneler Günü nedeniyle, ülkenin değişik bölgelerinde yaşayan “engelsiz anneler”, evlerinde ziyaret edildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesindeki İyilik Gönüllüsü Gençler tarafından yapılan ziyaretlerde, “engelsiz annelerine” çeşitli hediyeler verildi. Ziyaretlerden mutlu olan anneler, Vakıflar İdaresi’ne teşekkür etti.

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