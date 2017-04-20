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20 Nisan 2017 Perşembe 15:30

Engelliler Spor Federasyonu, Başbakan Yardımcısı Denktaş’ı Ziyaret Etti

KKTC Engelliler Spor Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret etti.

Engelliler Spor Federasyonu, Başbakan Yardımcısı Denktaş'ı Ziyaret Etti
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Lefkoşa, 20 Nisan 17 : KKTC Engelliler Spor Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlıkta gerçekleşen görüşmede KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkan Mete Topçu, federasyonun çalışmaları hakkında Başbakan Yardımcısı Denktaş’a bilgi verdi. Mete Topçu, federasyon çatısı altında bulunan ve Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligi ile Avrupa Challenge kupalarında mücadele veren KKTCELL Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın başarılarını artıracak bir takım açılımlara ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, desteği talep etti.

Federasyonun çalışmalarını kutlayarak söze başlayan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise sunulan talepleri inceleyeceklerini ve ellerinden gelen katkıyı ortaya koyacaklarını söyledi.

Ziyaret sonunda, federasyon, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a plaket takdim etti.

(AK/FEZ)    FOTOĞRAFLI

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