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12 Mayıs 2017 Cuma 12:31

Engelliler Haftası…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve yönetim kurulu üyelerini&nbsp; kabul etti.

Engelliler Haftası…
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CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI SİBER, KIBRIS TÜRK ENGELLİLER FEDERASYONU’NU KABUL ETTİ

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve yönetim kurulu üyelerini  kabul etti.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, federasyona bağlı dernek temsilcileri ile Engelliler Haftası nedeniyle Siber’i ziyaret ettiklerini ifade ederek, kabulde ilk olarak Siber’e taleplerini içeren iki dosya verdi ve dosyalardan birini Meclis’teki milletvekillerine ulaştırmasını istedi.

Taleplerini ve sorunlarını Siber’e aktaran Yücetürk,  2006 yılından bu yana kamuya engelli istihdamı yapılmadığını söyleyerek, 600 tane istihdam bekleyen engelli olduğunu, bunlardan 37’sinin durumunun acil olduğunu kaydetti.

Kamuda çalışan engellilerin barem sorunlarının çözülmesini isteyen Yücetürk, yapılacak yeni inşaatlarda engellilere yönelik düzenlemeler yapılması için bir İmar Yasası çıkarıldığını ancak, uygulanmadığını söyledi.

Yücetürk, ulaşım konusunda, başta rampa ve kaldırımlar olmak üzere, düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Özel eğitim konusunda ülkenin geçmişe göre daha iyi durumda olduğunu, ancak hala yeterli seviyeye gelinemediğini ifade eden Yücetürk, sağlık konusunda da ciddi sıkıntılar yaşandığını, en büyük ihtiyaçlarının ise göz hastanesi olduğunu dile getirdi.

Engelsiz Yaşam Evi’nin 3 ay içinde tamamlanacağının söylendiğini belirten Yücetürk, Siber’den bu konunun takipçisi olmasını istedi.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber de, engellilerin dile getirdiği sorunlarının hiç birinin çözülemeyecek sorunlar olmadığına işaret ederek, yasa ve tüzüklerle olan sorunlar için Meclis’in çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Engelsiz yaşam projesi konusunda yaşanan sıkıntının insan kaynakları eksikliği sebebiyle olduğunu anlatan Siber, bu konuda da artık Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nden hizmet alınacağını ve engelsiz alanların yaratılacağını kaydetti.

Engellilere göre düzenlemelerin yapılmasının önemine işaret eden Siber, devletin görevinin bütün vatandaşları kucaklayıp, tüm vatandaşların hayatlarına devam edebilmesi için olanak yaratmak olduğunu, dolayısıyla siyasi erkin konuya daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı.

Sorunların çözümü için üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını belirten Siber, önümüzdeki yıl engellilerin tüm sorunlarının çözülmesi temennisinde bulundu.

(TUĞ/ÖK)   FOTOĞRAFLI
Haber: Tuğçe Ülkü Aydın    Fotoğraf: Hüseyin Sayıl 

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