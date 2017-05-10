Engelliler Federasyonu Sıkıntılarını Ve Taleplerini Kamuoyuyla Paylaştı

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, istihdamda açılımların yanında Engelsiz Yaşam Evi’nin erken zamanda hizmete sokulmasının beklentilerinin başında olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, Engelliler haftası nedeniyle düzenledikleri basın toplantısında, yaşadıkları sorunları anlatarak taleplerini yineledi.

Yücetürk, federasyonlarının amacının KKTC’de yaşayan 5 bin civarında engelliye, başta eğitim ve sağlık olmak üzere, rehabilitasyon, sosyal güvence ve yaşamlarındaki her türlü problemi çözme konusunda yardımda bulunmak olduğunu belirtti.

KKTC’de engellilerin yaşadığı sorunların tüm çabalarına rağmen devam ettiğini, ne sağlıkta, ne eğitimde, ne de istihdamda çözüm sağladıklarını söyleyen Yücetürk, ulaşım-dolaşım konusunda bile büyük sorunlar yaşandığını kaydetti.

Bugüne kadar engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına çok yol kat ettiklerini hatırlatan Yücetürk, var olan yasaların en kısa zamanda günün koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Engelliler konusunda KKTC’nin her konuda sınıfta kaldığının söylenebileceğini dile getiren Yücetürk, ülkedeki engellilerin sosyal hak ve menfaatlerinin tam anlamıyla verilemediğini ifade etti.

Yücetürk, yasa gereği kamuya istihdamda yüzde 4 engelli çalıştırma zorunluluğu olduğunu ama maalesef 2006 yılından beri tek bir engellinin kamuya istihdam edilmediğini anlatarak, “bu da devletin bizi yönetenlerin ayıbıdır” dedi.

BEKLENEN YASAL DÜZENLEMELER

Özel Eğitim Yasası, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzüğü, İş Koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzüğü’nde de iyileştirmeler talep eden Yücetürk, bu tüzükler güncellenmediği sürece engellilerin sorunlarının yüzde 60’ının çözülemeyeceğini belirtti.

Yücetürk, en büyük gereksinimleri olan Engelsiz Yaşam Evi’nin de gelecek ay tamamlanmış olması gerekirken, kendilerine gelen bilgilerin inşaatın tamamlanmadığı ve açılışın yapılamayacağı yönünde olduğunu söyledi.

ARI

Engelli Aileler Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı da, 20 yıldır bu alanda çalışma yaptıklarını ancak hala aşmaları gereken birçok engelleri olduğunu belirtti.

Arı, özel eğitim yasası-tüzüğü konusunda uzun yıllardır çalıştıklarını, derneklerinin ana projesi olan “engelsiz yaşam köyü” için bir Engelsiz Platformu oluşturduklarını ve köyün temellerini atmayı başardıklarını ve en geç seneye açılış yapabileceklerini umduklarını söyledi.

Tüm engelli ailelerinin çocuklarının kendilerinden sonra ne olacağı kaygısı bulunduğunu ifade eden Arı, yaptıkları çalışmalarla bunu da en erken zamanda aşacaklarına inandığını kaydetti.

ÇALUDA

Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, ise, en büyük sorunlarının aile danışmanlığı olduğunu belirterek, aile bütünlüğü açısından bunun çok elzem olduğunu vurguladı.

Erken tanı merkezinin olmamasının olumsuz etkilerini anlatan Çaluda, 2010 yılında meclisten geçen yasanın bile mevzuata uygun tüzüklerin olmaması nedeniyle uygulamaya konamadığını belirtti.

Çaluda, engellilerin haklarının korunamadığını dile getirerek, engelsiz yaşam evi için de hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

GÖKHAN

Geliri tam donanımlı göz hastanesi yapımında kullanılacak “Bir Işık Da Sen Ol” konserinde sahne alacak Bahar Gökhan da, konsere gelerek katkı koyacak herkese teşekkür ederek, daha önce de federasyonla işbirliği içinde gerçekleştirdikleri etkinlikleri anlattı.

Toplantının sonunda görme ve işitme engelli Kemal Kahvecioğlu da anneler günü nedeniyle şiir okudu.

(AK/HÖ)

Haber: Arzu Köprülü