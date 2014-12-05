Engelliler Ve Dayanışma Günü’nde Erzak Yardımı

"3 Aralık Dünya Engelliler ve Dayanışma Günü"nde engelli bireyler için farkındalığı arttırmak, sorunlarına çözüm üretmek ve kazanımlar sağlamak amacıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ihtiyaçlı ailelere erzak yardımı yapıldı.

İTÜ-KKTC’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İTÜ-KKTC Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Sağlık, Kültür, Spor Müdürlüğü ve öğrencileri tarafından, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği işbirliğiyle ihtiyaçlı aileler ziyaret edildi.

Üniversitenin, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği tarafından başlatılan plastik kapak toplama kampanyasına da destek vermek amacıyla üniversitenin belirli alanlarında kapak toplama noktası oluşturduğu da belirtildi.