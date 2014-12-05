Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Engelliler Ve Dayanışma Günü’nde Erzak Yardımı

"3 Aralık Dünya Engelliler ve Dayanışma Günü"nde engelli bireyler için farkındalığı arttırmak, sorunlarına çözüm üretmek ve kazanımlar sağlamak amacıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ihtiyaçlı ailelere erzak yardımı yapıldı.

Engelliler Ve Dayanışma Günü’nde Erzak Yardımı

"3 Aralık Dünya Engelliler ve Dayanışma Günü"nde engelli bireyler için farkındalığı arttırmak, sorunlarına çözüm üretmek ve kazanımlar sağlamak amacıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ihtiyaçlı ailelere erzak yardımı yapıldı.

05 Aralık 2014 Cuma 12:50
Engelliler Ve Dayanışma Günü’nde Erzak Yardımı
banner238

 "3 Aralık Dünya Engelliler ve Dayanışma Günü"nde engelli bireyler için farkındalığı arttırmak, sorunlarına çözüm üretmek ve kazanımlar sağlamak amacıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ihtiyaçlı ailelere erzak yardımı yapıldı.

İTÜ-KKTC’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İTÜ-KKTC Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Sağlık, Kültür, Spor Müdürlüğü ve öğrencileri tarafından, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği işbirliğiyle ihtiyaçlı aileler ziyaret edildi.

Üniversitenin, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği tarafından başlatılan plastik kapak toplama kampanyasına da destek vermek amacıyla üniversitenin belirli alanlarında kapak toplama noktası oluşturduğu da belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs ManşetEngelliler Ve Dayanışma Günü’nde Erzak Yardımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim