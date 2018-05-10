Engelliler Federasyonu Yetkilileri Meclis Başkanı Uluçay’ı Ziyaret Etti!



Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyaret etti.

Ziyaret, Federasyonun, Engelliler Haftası dolayısıyla başlattığı ziyaretler çerçevesinde gerçekleşti.

Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk, Uluçay’a, engellilerin sorunlarını içeren bir dosya ile milletvekillerine iletilmek üzere hazırladıkları dosyaları sundu.

Ziyarette engellilerin karşılaştığı sorunlara değinen Yücetürk, Meclis Başkanı Uluçay’dan destek talep etti.

10 yıldan beri kamuya engelli istihdamı yapılmadığına işaret eden Yücetürk, istihdamlar, BM Engelli Hakları Bildirgesinin uygulanması için gereken tüzüklerin çıkarılması, engelli haklarına yönelik yasa ve Engelsiz Yaşam Evi’nin bitirilmesi gibi sorunlara çözüm bulunması konusunda hükümetten duyarlılık göstermeleri ve somut adım atmalarını beklediklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, engellilerin sorunlarının çözümü için bu dönem ciddi şekilde çalışmaları gerektiğini, istihdam sorununun çözümü için Meclis olarak teşvik edici olacaklarını ve hızlı şekilde sorunun giderilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Tüzüklerin çıkarılması için de girişimde bulunacaklarını dile getiren Uluçay, sadece engellilerin değil tüm sorunların çözümü konusunda canla başla çalışacaklarınıkaydetti.

