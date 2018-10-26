Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Binası Törenle Açıldı...

KİBRİT: “ÜLKEMİZİN ENGELLİLERİ İÇİN MİLAT SAYILACAK BİR KURUL”

ERHÜRMAN: “ÖNEMLİ OLAN ENGELSİZ, EŞİTLİKÇİ BİR YAŞAMI YARATMAK, BUGÜN BURADA ATILAN ADIM ENGELSİZ BİR YAŞAMA DOĞRU ATILMIŞ DOĞRU BİR ADIMDIR

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Başbakanlığa bağlı Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu binası düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, Başbakan Tufan Erhürman’nın yanı sıra, bazı bakanlar, Engelli Federasyonu üyeleri, sivil toplum örgütleri katıldı. Başbakanlık karşısındaki bir binada hizmet verecek Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu binasının açılışında Algım Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi öğrencileri de gösteri yaptı.

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit bugün açılışını yaptıkları binada hizmet verecek Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, ülkemizde herkesin de görebileceği gibi engelli hizmetleri açısından durumun hiç de iyi olmadığına dikkati çekti.

KKTC’de hemen hemen her kurum ve kuruluşun engellilere yönelik mevzuatı, engellileri de kapsayan hizmetleri olduğunu hatırlatan Kibrit, bununla birlikte gerek kurumlar arası koordinasyonsuzluk gerekse eksik ve olmayan mevzuatlar veya netleşmemiş tanımlar nedeniyle bu hizmetlerin engellilere yansımasının eksik, erişilebilirlikten uzak olduğunu vurguladı.

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun, engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları, eğitim, sağlık ulaşım, istihdam gibi hizmetlerde yaşadıkları zorluklara çözüm bulunması, kamu alanındaki yetki karmaşasının ve bürokrasinin en aza indirilmesi, yerel yönetimlerin sorumlu oldukları hizmetlerden engellerin de eşit şekilde faydalanmalarının sağlanması, toplumsal dönüşüm ve hizmet anlayışı kapsamında tüm kamu kuruluş ve kurumlarına engelli farkındalığı eğitimlerinin verilmesi, engellilerin sosyal hayata katılımları için gerekli koordinasyonu sağlayacağını belirtti.

Kibrit, tüm engelli sivil toplum örgütlerinin içerisinde yer alacağı bir komitenin oluşumunu da sağlayacak kurulun, bu sayede her engel grubunun birebir yaşamış olduğu zorlukları ve eksikliklerin verilerini de birincil ağızdan elde edip bu sıkıntıların aşılması için birlikte çalışacağını, böylelikle engelli bireylerle devlet arasında bir köprü vazifesi göreceğini ifade etti.

“Uzun zamandan beridir engelli sivil toplum örgütleri tarafından ayrı ayrı talep edilen ve geçen yıl gerçekleştirilen engellilerle ilgili bir çalıştayın sonuç bildirgesinde de yer alan Başbakanlık altında, engellilerle ilgili bir birimin oluşturulması görüşü ve talebi Bakanlar Kurulumuz tarafından uygun bulunarak 17 Ağustos 2018 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’ KKTC Başbakanlığının altında bir kurul olarak oluşturulmuştur” diyen Kibrit, ülkenin engellileri için bir milat sayılacak bu kurulun oluşumuna ön ayak olan Bakanlar Kurulu’na teşekkür etti.

Kibrit, kurulun çalışmalarına başladığını, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planlarını hazırlama yönünde ilk adımlarını da attığını belirterek, bu gerekli ve önemli adımın tüm engellilere ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman ise konuşmasında, “Aslında çok uzun bir süre önce yapmak zorunda olduğumuz bir şeyi geç de olsa bugün yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek, engelli örgütlerinin uzun zamandır böyle bir koordinasyon kurulunun gerekliliğini farklı makamlara ilettiğini ancak bunun mümkün olmadığını söyledi.

Engelli örgütlerinin, devletin içerisinde pek çok kurum, kuruluş ve makamın engelli hizmetleri konusunda birşeyler yapmaya çalıştığını ancak bunların koordinasyonunun sağlanamadığını bu süreçte engellilerin de aktif rol alması gerektiğini dile getirdiklerini anlatan Erhürman, bu gerekliliği hep bildiklerini ancak son adımı atma konusunda geç kaldıklarını belirtti.

Erhürman, ülkede pek çok alanda pek çok çalıştay yapılarak sonuç bildirgeleri hazırlandığını ancak bu bildirgelerdeki önerilerin gerekli değeri bulamayarak tozlu raflarda kaldığına işaret ederek, “Bu kurul 2017 yılında yapılan engelsiz çalıştayının sonuç bildirgesinde de yıllardır var olan bu ihtiyaç somut bir öneri olarak yer almıştı, 2018 yılında hükümetimiz bir Bakanlar Kurulu kararıyla bu öneriyi hayata geçiriyor” dedi.

Koordinasyon Kurulu’nun bugün için Başbakanlığın imkanları doğrultusunda mütevazi bir binası olduğunu dile getiren Erhürman, önümüzdeki dönemlerde daha da gelişmiş fırsatlar ve olanaklarla bu kurulu yönetme şansına sahip olunmasını temenni etti.

Erhürman, kendileri için önemli olanın engelsiz, eşitlikçi bir yaşamı yaratmak olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada atılan adım engelsiz, eşitlikçi bir yaşama doğru atılmış doğru bir adımdır diye düşünüyorum” dedi.

Engelli örgütlerinden oluşturulacak bir komitenin de karar alma noktasında kurulu yönlendirip, aydınlatacağını da dile getiren Erhürman, engelsiz ve eşitlikçi bir yaşam için hep birlikte adım atmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

(AK/HÖ) FOTOĞRAFLI

Haber: Arzu Köprülü





