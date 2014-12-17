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Engelli Çocukların Günlük Yaşam Becerilerini Geliştirecekleri Uygulama Evi Açıldı

Engelli çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirecekleri uygulama evi, Lefkoşa Özel Eğitim ve Özel İş Merkezi’nde açıldı.

Engelli Çocukların Günlük Yaşam Becerilerini Geliştirecekleri Uygulama Evi Açıldı

Engelli çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirecekleri uygulama evi, Lefkoşa Özel Eğitim ve Özel İş Merkezi’nde açıldı.

17 Aralık 2014 Çarşamba 14:19
Engelli Çocukların Günlük Yaşam Becerilerini Geliştirecekleri Uygulama Evi Açıldı
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Engelli çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirecekleri uygulama evi, Lefkoşa Özel Eğitim ve Özel İş Merkezi’nde açıldı.

Turkcell çalışanlarından oluşan “Turkcell gönüllüleri”nin engelli çocukların hayatını kolaylaştırma amaçlı proje çerçevesindeki uygulama evinin açılışında konuşan Okul Müdürü Soner Öyken, Uygulama Evi’nin çocuklara günlük yaşam becerilerini uygulama fırsatı sunacağını anlattı.

Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Mukaddes Sakallı da projenin önemine dikkat çekti.

KKTCELL İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zühre Aydan Ayaz da Türkcell gönüllüleri olarak yıllardır binlerce çocuğa ulaşarak gelişimlerine katkı sağlandığını söyledi.

KKTCELL Genel Müdürü Aybars Karatmaca sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemi anlattı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Milletvekili Birikim Özgür de,  her insan bir bireydir düşüncesiyle farklı gelişen çocukların önünü açmak gerektiğini söyledi.

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