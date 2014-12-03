Engelleri Bilişim'le Kaldırıyoruz

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ana sponsorluğu ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde uzmanlar buluşuyor

‘2. Engelsiz Bilişim Günleri’ başlıyor



Yakın Doğu Enstitüsü ve Center of Excellence’a bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi organizasyonu, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu ve TC Engelsiz Bilişim Platformu’nun katkılarıyla gerçekleşecek etkinlik 11 Aralık Perşembe sabahı saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Salon 4’te başlayacak.

2. Engelsiz Bilişim Günleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs’ta engelli konusunda konuşmak ve tartışmak isteyen gruplara da katılım daveti yapılarak, ‘projeleri ve önerileri’ olanlardan katkı istendiği belirtildi.



KKTC Engelsiz Bilişim Platformu’nun düzenlediği “2. Engelsiz Bilişim Günleri”, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ana sponsorluğunda bu yıl da çok sayıda uzmana ev sahipliği yapacak.

Yakın Doğu Enstitüsü ve Center of Excellence’a bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi organizasyonu ile düzenlenecek etkinlik, TC Engelsiz Bilişim Platformu’nun katkılarıyla 11 Aralık Perşembe sabahı saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Salon 4’te başlayacak.



2 gün sürecek



“2. Engelsiz Bilişim Günleri”nde iki gün boyunca engelli yurttaşların teknoloji kullanımından işaret diline, mobil öğrenmeden istihdam fırsatlarına kadar pek çok önemli konu tartışılacak.

Etkinlikte “Engelsiz Turizm, Engelsiz Sanat, Engelsiz Toplum, Engelsiz Kent, Engelsiz Çevre, Engelsiz Medya” gibi topluma engellilerin entegrasyonu açısından büyük önem taşıyan konular konuşulacak.

İleriye dönük işbirlikleri ve ikili protokollere zemin hazırlaması hedeflenen, Kıbrıs Türk Medyası’ndan da değerli isimlerin katılacağı oturumlar, devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra üniversite öğrencileri ile katılımcılar tarafından da izlenecek.

“Engelsiz Konular” çerçevesinde fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin; engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasının önemi gündeme getirilecek.



Kuzey Kıbrıs’ta engelliler



‘2. Engelsiz Bilişim Günleri’ Organizasyon Komitesi, geçtiğimiz yıldan farklı olarak “Kuzey Kıbrıs’ta engelli konusunda konuşmak ve tartışmak” isteyen gruplara da katılım çağrı yaptı.

“Projeleri ve önerileri olanlar Yakın Doğu Enstitüsü veya Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezine ve nei@neu.edu.tr adresine 8 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar başvurabilirler” denen açıklamada, ‘Engelsiz Bilişim Günleri’ kapsamında Kuzey Kıbrıs engelli konusunun da ön plana çıkarılacağı anımsatıldı.



