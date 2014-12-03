Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Engelleri Bilişim'le Kaldırıyoruz

Engelleri Bilişimle Kaldırıyoruz

Engelleri Bilişim'le Kaldırıyoruz

Engelleri Bilişimle Kaldırıyoruz

03 Aralık 2014 Çarşamba 19:21
Engelleri Bilişim'le Kaldırıyoruz
banner238

 Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ana sponsorluğu ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde uzmanlar buluşuyor

‘2. Engelsiz Bilişim Günleri’ başlıyor


Yakın Doğu Enstitüsü ve Center of Excellence’a bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi organizasyonu, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu ve TC Engelsiz Bilişim Platformu’nun katkılarıyla  gerçekleşecek etkinlik  11 Aralık Perşembe sabahı saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Salon 4’te başlayacak.

2. Engelsiz Bilişim Günleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs’ta engelli konusunda konuşmak ve tartışmak isteyen gruplara da katılım daveti yapılarak, ‘projeleri ve önerileri’ olanlardan katkı istendiği belirtildi.

KKTC Engelsiz Bilişim Platformu’nun düzenlediği “2. Engelsiz Bilişim Günleri”, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ana sponsorluğunda bu yıl da çok sayıda uzmana ev sahipliği yapacak.
Yakın Doğu Enstitüsü ve Center of Excellence’a bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi organizasyonu ile düzenlenecek etkinlik, TC Engelsiz Bilişim Platformu’nun katkılarıyla 11 Aralık Perşembe sabahı saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Salon 4’te başlayacak.

2 gün sürecek

“2. Engelsiz Bilişim Günleri”nde iki gün boyunca engelli yurttaşların teknoloji kullanımından işaret diline, mobil öğrenmeden istihdam fırsatlarına kadar pek çok önemli konu tartışılacak.
Etkinlikte “Engelsiz Turizm, Engelsiz Sanat, Engelsiz Toplum, Engelsiz Kent, Engelsiz Çevre, Engelsiz Medya” gibi topluma engellilerin entegrasyonu açısından büyük önem taşıyan konular konuşulacak. 
İleriye dönük işbirlikleri ve ikili protokollere zemin hazırlaması hedeflenen, Kıbrıs Türk Medyası’ndan da değerli isimlerin katılacağı oturumlar, devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra üniversite öğrencileri ile katılımcılar tarafından da izlenecek.
“Engelsiz Konular” çerçevesinde fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin; engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasının önemi gündeme getirilecek.

Kuzey Kıbrıs’ta engelliler

‘2. Engelsiz Bilişim Günleri’ Organizasyon Komitesi,  geçtiğimiz yıldan farklı olarak “Kuzey Kıbrıs’ta engelli konusunda konuşmak ve tartışmak” isteyen gruplara da katılım çağrı yaptı.
“Projeleri ve önerileri olanlar Yakın Doğu Enstitüsü veya Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezine ve nei@neu.edu.tr adresine  8 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar başvurabilirler” denen açıklamada,  ‘Engelsiz Bilişim Günleri’ kapsamında Kuzey Kıbrıs engelli konusunun da ön plana çıkarılacağı anımsatıldı.

Son Güncelleme: 03.12.2014 19:24
Anahtar Kelimeler:
EngelBilişimTurkcellHttp://www.kibrismanset.com/
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim