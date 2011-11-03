Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Enflasyonda 9 yılın rekoru

Enflasyon Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3.27, ÜFE'de yüzde 1.60 arttı...

Enflasyonda 9 yılın rekoru

Enflasyon Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3.27, ÜFE'de yüzde 1.60 arttı...

03 Kasım 2011 Perşembe 11:42
Enflasyonda 9 yılın rekoru
banner238

Enflasyon Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3.27, ÜFE'de yüzde 1.60 arttı. Enflasyon aylık bazda 2002 Ekim'inden beri en yüksek düzeye çıktı.

Enflasyon Ekim ayında oldukça yüksek geldi. Enflasyonun yüksek çıkmasında dolardaki yükseliş, sigara zamları ve gıda ve giyim fiyatlarındaki artış etkili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre enflasyon TÜFE'de yüzde 3.27, ÜFE'de yüzde 1.60 arttı. CNBC-e anketinde TÜFE’de yüzde 2.78, ÜFE'de yüzde 1.66 artış bekleniyordu. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda 2002 Ekim'den beri en yüksek düzeye çıkmış oldu.

Ekim ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7.66, ÜFE'de yüzde 12.58 oldu. Enflasyon yıllık bazda bir yılın en yükseğine çıktı. Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, çekirdek enflasyon yerine açıklanan TÜFE göstergeleri, Ekim'de aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 2.25, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 2.74 arttı. Fiyatlar, enerji hariç yüzde 3.21, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 2.55, enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0.81 artış gösterdi.

SİGARA ZAMMIYLA TÜTÜN GRUBU LİDER TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 14.11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bu kalemde sigaraya yapılan zamlar etkili oldu.

GİYİM VE GIDADA YÜKSEK ARTIŞ Ekim ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 7.99, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4.04, konutta yüzde 3.59, ev eşyasında yüzde 1.61, eğlence ve kültürde yüzde 1.08, lokanta ve otellerde yüzde 1, ulaştırmada yüzde 0.61, haberleşmede yüzde 0.57, eğitimde yüzde 0.24, sağlıkta yüzde 0.03 artış oldu. Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.96 düşüş görüldü. Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 18.05 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Onu alkollü içecekler ve tütün (yüzde 15.05), ulaştırma (yüzde 14.35), ev eşyası (yüzde 10.49), konut (yüzde 8,85), lokanta ve oteller (yüzde 8.28) izledi.

ARIMDA FİYATLAR BİR YILDA DÜŞTÜ Sektörel bazda bakıldığında tarımda yüzde 3.99, sanayide yüzde 1.16 artış yaşandı. Yıllık bazda tarımda yüzde 4.39 düşüş, sanayide yüzde 13.56 artış meydana geldi. ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 4.33 ile metal cevheri alt sektöründe gerçekleşti. Sanayinin üç sektöründen, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 3.34, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.62, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.86 artış meydana geldi.

ZAM ŞAMPİYONU KABAK Ekim ayının zam şampiyonu yüzde 40.32 artışla kabak oldu. Onu yüzde 39.40'la salatalık, yüzde 28.20'le sivri biber, yüzde 27.74'le erkek kazağı, yüzde 25.63'le patlıcan takip etti. Sigaraya yapılan zamların etkisiyle Tekel 2001'in fiyatı yüzde 16.49 arttı. Ekim'de fiyatı en çok düşen ürün yüzde 26.35'le limon oldu.

Son Güncelleme: 03.11.2011 11:42
Anahtar Kelimeler:
EkonomiZamEnflasyonTüfeÜfe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim