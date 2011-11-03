Enflasyonda 9 yılın rekoru

Enflasyon Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3.27, ÜFE'de yüzde 1.60 arttı. Enflasyon aylık bazda 2002 Ekim'inden beri en yüksek düzeye çıktı.

Enflasyon Ekim ayında oldukça yüksek geldi. Enflasyonun yüksek çıkmasında dolardaki yükseliş, sigara zamları ve gıda ve giyim fiyatlarındaki artış etkili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre enflasyon TÜFE'de yüzde 3.27, ÜFE'de yüzde 1.60 arttı. CNBC-e anketinde TÜFE’de yüzde 2.78, ÜFE'de yüzde 1.66 artış bekleniyordu. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda 2002 Ekim'den beri en yüksek düzeye çıkmış oldu.

Ekim ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7.66, ÜFE'de yüzde 12.58 oldu. Enflasyon yıllık bazda bir yılın en yükseğine çıktı. Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, çekirdek enflasyon yerine açıklanan TÜFE göstergeleri, Ekim'de aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 2.25, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 2.74 arttı. Fiyatlar, enerji hariç yüzde 3.21, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 2.55, enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0.81 artış gösterdi.

SİGARA ZAMMIYLA TÜTÜN GRUBU LİDER TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 14.11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bu kalemde sigaraya yapılan zamlar etkili oldu.

GİYİM VE GIDADA YÜKSEK ARTIŞ Ekim ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 7.99, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4.04, konutta yüzde 3.59, ev eşyasında yüzde 1.61, eğlence ve kültürde yüzde 1.08, lokanta ve otellerde yüzde 1, ulaştırmada yüzde 0.61, haberleşmede yüzde 0.57, eğitimde yüzde 0.24, sağlıkta yüzde 0.03 artış oldu. Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.96 düşüş görüldü. Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 18.05 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Onu alkollü içecekler ve tütün (yüzde 15.05), ulaştırma (yüzde 14.35), ev eşyası (yüzde 10.49), konut (yüzde 8,85), lokanta ve oteller (yüzde 8.28) izledi.

ARIMDA FİYATLAR BİR YILDA DÜŞTÜ Sektörel bazda bakıldığında tarımda yüzde 3.99, sanayide yüzde 1.16 artış yaşandı. Yıllık bazda tarımda yüzde 4.39 düşüş, sanayide yüzde 13.56 artış meydana geldi. ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 4.33 ile metal cevheri alt sektöründe gerçekleşti. Sanayinin üç sektöründen, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 3.34, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.62, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.86 artış meydana geldi.

ZAM ŞAMPİYONU KABAK Ekim ayının zam şampiyonu yüzde 40.32 artışla kabak oldu. Onu yüzde 39.40'la salatalık, yüzde 28.20'le sivri biber, yüzde 27.74'le erkek kazağı, yüzde 25.63'le patlıcan takip etti. Sigaraya yapılan zamların etkisiyle Tekel 2001'in fiyatı yüzde 16.49 arttı. Ekim'de fiyatı en çok düşen ürün yüzde 26.35'le limon oldu.