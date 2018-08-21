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Enfıeld Belediye Meclisi Başkanı Çalışkan, Akıncı’yı ziyaret etti

Enfıeld Belediye Meclisi Başkanı Çalışkan, Akıncı’yı ziyaret etti

21 Ağustos 2018 Salı 12:54
Enfıeld Belediye Meclisi Başkanı Çalışkan, Akıncı’yı ziyaret etti

Londra’daki Enfield Belediye Meclisi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Nesil Çalışkan bu sabah Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Mayıs 2018’de görevine başlayan 29 yaşındaki Çalışkan’a görevinde başarı diledi. 

Nesil Çalışkan, belediye meclis başkanlığı görevine, farklı etnik kökenden seçilen ilk kadın olmanın yanı sıra, Londra'daki 32 yerel bölge içindeki “en genç başkan” sıfatının da sahibi.

Çalışkan, Enfield Belediye Meclisi Başkanlığı görevine seçilmeden önce, Avam Kamarası’nda araştırma görevlisi, London Council’da strateji ve politikalar memuru olarak görev yapmıştı.
 

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Son Güncelleme: 21.08.2018 16:12
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