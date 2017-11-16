ENERJİ TASARRUFU EĞİTİMLERİNİN İLKİ ŞEHİT TUNCER İLKOKULU’NDA VERİLDİ

“EL ELE VERİYORUZ ENERJİMİZİ DAHA VERİMLİ KULLANIYORUZ” SLOGANLI SEMİNER 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLDİKıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) “El Ele Veriyoruz, Enerjimizi Daha Verimli Kullanıyoruz” sloganıyla düzenlediği enerji tasarrufu eğitimlerinin ilki Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulu’nda yapıldı.Kıb-Tek Proje Sorumlusu Gizem Volkan tarafından 5. sınıf öğrencilerine verilen seminerde, Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Uğur Çınar, Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, Kıb-Tek yetkilileri ve okul öğretmenleri hazır bulundu.VOLKAN: “ÇOCUKLAR VERİMLİ ENERJİ TÜKETİMİ KONUSUNDA BİLİNÇLENMELİ”Sunumdan önce açılış konuşmasını yapan Kıb-Tek Proje Sorumlusu Gizem Volkan, enerji tasarrufu eğitimlerinin, enerjik çocuk sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlendiğini kaydetti.Günlük enerji tüketiminde çocukların önemli bir yer tutuğuna işaret eden Volkan, çocukların, enerji kullanımı ve verimlilik konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.Verimli enerji kullanımının önce ev ekonomisine, sonra da ülke ekonomisine ciddi katılar sağladığını ifade eden Volkan, enerjik çocuk sosyal sorumluluk projesiyle KKTC’de ilkokulda okuyan binlerce çocuğun verimli enerji tüketimi konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığını sözlerine ekledi.ERDOĞAN: “NE KADAR AZ TÜKETİRSEK, O KADAR AZ ÜRETİRİZ”Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan da, hayatı kolaylaştırmak amacıyla elektrik ürettiklerini belirterek, bu amaçla Kıb-Tek’te birçok insanın çalıştığını anlattı.Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılması konusunda çocuklara da büyük görevler düştüğünü söyleyen Erdoğan, “Ne kadar az elektrik tüketirseniz, biz de o kadar az elektrik üreteceğiz. Az yakıt tüketip çevreyi daha temiz tutacağız” dedi.Erdoğan, gelecek nesillere daha iyi bir çevre ve gelecek bırakabilmek için, çocukları bilinçlendirmenin önemine işaret etti.Konuşmalar ardından sunuma geçildi.