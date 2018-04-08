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Endometriosis için tehlikeli 10 gıda

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen endometriosis hakkında uyarılarda bulundu. Kısırlığa neden olabilen endometriosis için en tehlikeli gıdaları sıralayan Görgen, tüketilmesi gereken gıdaları da anlattı

Endometriosis için tehlikeli 10 gıda

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen endometriosis hakkında uyarılarda bulundu. Kısırlığa neden olabilen endometriosis için en tehlikeli gıdaları sıralayan Görgen, tüketilmesi gereken gıdaları da anlattı

08 Nisan 2018 Pazar 17:23
Endometriosis için tehlikeli 10 gıda
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Endometriosisin, dölyatağı mukozasındaki epitelyum dokusundan kopup ayrılan hücrelerin dölyatağından az çok uzaktaki dokularda meydana getirdiği tehlikesiz bir ur olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bazı gıdaların bu hastalık için tehlikeli olduğunu söyledi. Rahim dışındaki bölgelerde tümör adı verilen oluşumlara dönüşebileceğini ve bunların da ağrıya, kısırlığa ve diğer bazı sorunlara neden olabileceğini belirten Görgen, önemli uyarılar yaptı.

ENDOMETRİOSİS İÇİN TEHLİKELİ 10 GIDA

KIRMIZI ET
Son araştırmalar kırmızı etin endometriosis riskini yüzde 80 artırdığını gösteriyor. Özellikle yurtdışında tüketilen domuz eti yüksek sodyum tuzu içerdiğinden, üreme sistemi için toksiktir.

TRANS YAĞLAR
Dieti Omega 3 yağ asidinden zengin gıdalar içeren kadınlarda endometriosis daha az gelişir. Bunun tam tersi de geçerlidir.

UNLU GIDALAR
Beyaz un içeren ekmek, makarna, kek vb gibi ürünler obeziteyle bağlantılıdır. Yapılan son çalışmalarda çocukluk dönemi obezitesinin endometriosisle bağlantılı olduğu ortaya konmuştur. Obez kadınlarda endometrium kanseri riski de artmıştır.

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İŞLEM GÖRMÜŞ GIDALAR
Bu gıdaların içerdiği kimyasallar, kötü prostoglandinleri uyararak endometriosis semptomlarını şiddetlendirir.

RAFİNE ŞEKERLER
Rafine şekerler vücudu asidik hale getirir. Aşırı asidik ortam vücuttaki oksijen, kalsiyum ve diğer mineralleri tüketir. Oluşan bu sistem endometriosis açısından risk teşkil eder.

BUĞDAY
Buğdayın içerdiği gluten endometriosis belirtilerinin şiddetlenmesine neden olur. Glutensiz diyetler, endometriosis belirtilerini ve pelvik ağrıyı azaltırlar.

SOYA ÜRÜNLERİ
Soya sütü ve soyalı gıdaları diyetinizden atın. Soyalı ürünler, fitoöstrojen içerir. Böylece vücut östrojeniniz artar ve endometriosis kötüye gider.

KAFEİN
Fazla kafein deöstrojen seviyesini artırır. Diğer organlarda da istenmeyen etkilere neden olur. Kafein karaciğer fonksiyonlarını etkiler ve aşırı östrojeni detoks yapmasına mani olur. Ayrıca progesteron üretimini de etkiler ve azaltır.

ALKOL
Alkol tüketimi yine karaciğer fonksiyonlarını etkiler ve östrojenin metabolizmasını bozar.

SÜT ÜRÜNLERİ
Süt ürünlerinin tüketiminin kısıtlanması şarttır. Süt ürünleri doymuş yağlar içerir ve yine karaciğer üzerinden vücuttaki östrojenin artmasına neden olur.

ENDOMETRİOSİSİ TEDAVİ EDEN GIDALAR

880findik

Menünüze anti-inflamatuar, immun sistemi güçlendiren ve enerjinizi besleyen gıdalar koyun.
Östrojen miktarını artıran gıdalardan uzak durun. Yeşil sebze ve taze meyvelere ağırlık verin.
Domates, zeytinyağı, yeşil sebze, fındık, yağlı balıklar (somon, tuna ve sardalya); özellikle (çilek, böğürtlen vb) kırmızı renkli meyveler anti-enflamatuar özelliktedir.

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