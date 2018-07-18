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Endokrinoloji Ve Metabolizma Derneği Kuruldu..

DERNEK İLK GENEL KURULU YAPARAK YETKİLİ ORGANLARINI BELİRDİ

Endokrinoloji Ve Metabolizma Derneği Kuruldu..

DERNEK İLK GENEL KURULU YAPARAK YETKİLİ ORGANLARINI BELİRDİ

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:44
Endokrinoloji Ve Metabolizma Derneği Kuruldu..


DERNEK İLK GENEL KURULU YAPARAK YETKİLİ ORGANLARINI BELİRDİ

Hekim meslek örgütü olarak kurulan, yasal süreçleri tamamlayarak faaliyete geçen Kıbrıs Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği ilk genel kurulu yaparak yetkili organlarını belirdi.

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı hekimleri ile konuya ilgi duyan hekimlerden oluşan derneğin başkanlığına Dr. Hasan Sav, sekreterliğine Dr. Umut Maraşuna getirildi.

Yönetim kurulu, “Prof Dr. Rüveyde Bundak, Dr. Serap Soytaç İnançlı ve Dr. Osman Köseoğluları”, denetim kurulu “Dr. Figen İnce (B), Dr. Neşe Akcan, Dr Mehmet Özlüses ve Dr. Ayşe Köseoğluları”, Disiplin Kurulu “Dr. Tarık İzbul (B), Dr. Hasan Mete İnançlı, Dr. Leman Ergüven ve Dr Ceyhun Erdoğan”dan oluştu.

Dernek Başkanı Dr. Hasan Sav, hekim meslek örgütü olarak kurulan Kıbrıs Türk Endokrinoloji Derneği’nin amaçlarını şöyle açıkladı:

“Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalının ülkemizde daha iyi bilinmesi; konuyla ilgili hekimlerin mesleki temsili, eğitimi, özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi; endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları konusunda üyeleri ve kamuoyunu aydınlatmak, bilgilendirmek için kongre, sempozyum, kurs ve benzeri toplantılar düzenlenmesi; endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları hizmetlerinin gelişip yaygınlaşması için devlet organları, yerel yönetimler, özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yurt dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliği, ortak toplantı ve araştırma gerçekleştirmek.”

Endokrinoloji ve metabolizma bilim dalı diyabet, tiroid, obezite, osteoporoz ve diğer birçok hormonal ve metabolik hastalığın tanı, tedavi ve araştırılmasıyla ilgileniyor.

 

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Son Güncelleme: 18.07.2018 14:43
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