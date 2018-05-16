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En Moda Uluslararası Ödül Töreni basın toplantısı yapıldı!

En Moda Prodüksiyon tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “En Moda Magazine Yılın EN İyileri” Ödül Töreni için basın toplantısı Lord’s Palace ev sahipliğinde 15 Mayıs 2018 tarihinde, sponsor firmaların katılımıyla gerçekleşti.

En Moda Uluslararası Ödül Töreni basın toplantısı yapıldı!

En Moda Prodüksiyon tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “En Moda Magazine Yılın EN İyileri” Ödül Töreni için basın toplantısı Lord’s Palace ev sahipliğinde 15 Mayıs 2018 tarihinde, sponsor firmaların katılımıyla gerçekleşti.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:37
En Moda Uluslararası Ödül Töreni basın toplantısı yapıldı!

En Moda Prodüksiyon tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “En Moda Magazine Yılın EN  İyileri” Ödül Töreni için basın toplantısı Lord’s Palace ev sahipliğinde 15 Mayıs 2018 tarihinde, sponsor firmaların katılımıyla gerçekleşti.

Uluslararası platformda yer almaya devam eden, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da dünyaca ünlü isimlerin yer alacağı En Moda Uluslararası Ödül Töreni, Akdeniz’in en kapsamlı ödül töreni olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 

20 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 21.00’de, Lord’s Palace Hotel ev sahipliğinde Odessy Club’ta RemaxGolden, Poggen Pohl Kitchens, Prenses Güzellik Salonu sponsorluklarında düzenlenecek olan En Moda Uluslararası Ödül Töreni’ne dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra kurumsal ödül alacak başarılı iş adamları ve iş kadınları da katılacak. 

Gecenin sunuculuğunu En Moda Magazine direktörü Özer AKKELEŞ ve Hadiza ZAKARİ’nin yapacağı, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü, saat 21.00'de gerçekleştirelecek olan En Moda Magazine Ödül Töreni her yıl olduğu gibi bu yıl da, yoğun bir katılımın olmasını hedeflemekte ve herşeyin mükemmel kılınması için gece gündüz çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.

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Gecede alacak isimlerden bazıları aşağıdadır;

Adam Clay

Faydee

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Anda Adam

Andrea Damante

Bassem Feghali

Otilia

Andrea

Dj Ian Burlak

Mario Joy

Ciara

Claydee

Deepside Deejaj & Nadir

Dj Kool Savas

Eylem

Jeyla

Lucas Molina

Super Sako

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