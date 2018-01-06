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EN FAZLA YAĞIŞ METREKAREYE 47 KİLOGRAM İLE KOZANKÖY’DE ÖLÇÜLDÜ

EN FAZLA YAĞIŞ METREKAREYE 47 KİLOGRAM İLE KOZANKÖY’DE ÖLÇÜLDÜ

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:54
EN FAZLA YAĞIŞ METREKAREYE 47 KİLOGRAM İLE KOZANKÖY’DE ÖLÇÜLDÜ
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EN FAZLA YAĞIŞ METREKAREYE 47 KİLOGRAM İLE KOZANKÖY’DE ÖLÇÜLDÜ

Yağışlı havanın etkisinde bulunan KKTC’de bugün sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 47 kilogram ile Kozanköy’de gerçekleşti. 

Meteoroloji Dairesi yağış raporuna göre, Alevkaya’da 46,  Kantara’da 28, Esentepe’de 26, Selvilitepe’de 25, Çamlıbel’de19, Kaleburnu ve Yenierenköy’de18,  Alsancak ve Kalkanlı’da 17,  Akdeniz, Tatlısu ve Zaferburnu’nda 16, Değirmenlik’te 15, Boğaz’da 14, Dipkarpaz ve Mallıdağ’da 13, Lefke’de 12, Bostancı ve Girne’de 11 kilogram yağış kaydedildi. 

Son Güncelleme: 06.01.2018 14:56
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