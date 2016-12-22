Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Aralık 2016 Perşembe 09:27

En Fazla Yağış Alan Bölgeler

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 102 kg ile Alsancak’ta kaydedildi.

En Fazla Yağış Alan Bölgeler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 102 kg ile Alsancak’ta kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Alsancak 102 Kg/M², Zafer Burnu 89 Kg/M²,  Boğaz 74 Kg/M², Esentepe 69 Kg/M²,  Girne 68 Kg/M²,  Koruçam  51 Kg/M², Ercan 38 Kg/M², Alevkaya 34 Kg/M², Kantara, Tatlısu 30 Kg/M², Mallıdağ, Çayırova 29 Kg/M²,  Sipahi 27 Kg/M², Devlet Üretme Çiftliği 23 Kg/M², Gazimağusa,  Yenierenköy 22 Kg/M², Akıncılar, Serdarlı, Sandallar, Kozanköy 21 Kg/M², Salamis, İskele 20 Kg/M², Lefkoşa, Geçitkale 19 Kg/M², Dörtyol 18 Kg/M², Ziyamet, Kırıkkale, Akdoğan, Alayköy 17 Kg/M²”
Yağış alan diğer yörelerde ise 2 ile 16 kg/m² arasında yağış kaydedildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
AlsancakYağış
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eroğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ İle Beraberindeki Heyeti Kabul Etti Eroğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...
Cumhurbaşkanı Akıncı, Pazartesi Medya İle Buluşacak Cumhurbaşkanı Akıncı, Pazartesi Medya İle Buluşacak
Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği, “Uzay Gözlemi” Konulu Proje Hazırladı Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği, “Uzay...
KTAMS’tan Hükümete “Faşistsiniz” Suçlaması KTAMS’tan Hükümete “Faşistsiniz” Suçlaması
Akıncı İle Anastasiadis Biraraya Geldi Akıncı İle Anastasiadis Biraraya Geldi
Gazimağusa-Karpaz Anayolunda Su Boru Hattında Patlama Nedeniyle Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor Gazimağusa-Karpaz Anayolunda Su Boru Hattında Patlama...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Eroğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...
Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile beraberindeki...

Haberi Oku