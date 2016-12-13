En Fazla Yağış Alan Bölgeler

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 18 kg ile Alsancak’ta kaydedildi.

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 18 kg ile Alsancak’ta kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede kaydedilen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Alsancak 18 Kg/M², Çamlıbel 17 Kg/M², Koruçam 16 Kg/M², Akdeniz, Kalkanlı 15 Kg/M², Kozanköy 13 Kg/M², Taşpınar 12 Kg/M², Bostancı 11 Kg/M², Girne 10 Kg/M², Selvilitepe, Devlet Üretme Çiftliği, Gönendere, Kırıkkale, Yakın Doğu Üniversitesi, Beylerbeyi 9 Kg/M², Boğaz, Türkeli, Akdoğan, Beyarmudu 8 Kg/M², Alevkaya, Alayköy, Çayönü, Güzelyurt, Vadili, Ercan 7 Kg/M²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 6 kg/m² arası yağış kaydedildi.