banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93942
ALTIN
194.764
DOLAR
4.7533
STERLİN
6.2657
EURO
5.4931
Sahtekar Azeri yakalandı
SAHTEKAR AZERİ YAKALANDI
Polisiye Haberler...Gazimağusa’da Kundaklama!
Gazimağusa’da Kundaklama!
Cengizköy Bölgesine Yarın 5 Saat Elektrik verilmeyecek...
Dikkat yarın 5 saatlik elektrik...
Eroin Sanıkları mahkum edildi
EROİN SANIKLARI MAHKUM EDİLDİ
banner282

En Fazla Yağış Akıncılar ve Kırıkkale’ye Düştü!

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 26 kg ile Akıncılar ve Kırıkkale’ye düştü.

En Fazla Yağış Akıncılar ve Kırıkkale’ye Düştü!

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 26 kg ile Akıncılar ve Kırıkkale’ye düştü.

19 Haziran 2018 Salı 09:45
En Fazla Yağış Akıncılar ve Kırıkkale’ye Düştü!

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 26 kg ile Akıncılar ve Kırıkkale’ye düştü.


Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere dağılımı şöyle:
“Akıncılar ve Kırıkkale’ye 26 kg/m², Akdoğan’a 9 kg/m², Vadili’ye 8 kg/m², Mehmetcik’e 6 kg/m², Beyarmudu’na 3 kg/m², Gazimağusa, Dörtyol ve Sandallar’a 3 kg/m²”

banner277
Diğer yörelerde ise 0,1-1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

 


banner288
Son Güncelleme: 19.06.2018 12:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Medya Etik Kurulu: “nefret Söylemlerinden Kaçınılmalı, Haber Yorum Ayrımı Açıkça Yapılmalı”
Medya Etik Kurulu: “nefret Söylemlerinden Kaçınılmalı, Haber Yorum Ayrımı Açıkça Yapılmalı”
Ulaş Gökçe Dev-iş ve KTMMOB’yi Ziyaret Etti!
Ulaş Gökçe Dev-iş ve KTMMOB’yi Ziyaret Etti!
Hak-Sen Yarınki Grevi Askıya Aldı!
Hak-Sen Yarınki Grevi Askıya Aldı!
Cengizköy Bölgesine Yarın 5 Saat Elektrik verilmeyecek...
Cengizköy Bölgesine Yarın 5 Saat Elektrik verilmeyecek...
"Arter:” 4 Yılda Eşit Hizmet Götürerek Büyük Projelere İmza Attık”
"Arter:” 4 Yılda Eşit Hizmet Götürerek Büyük Projelere İmza Attık”
Polisiye Haberler...Gazimağusa’da Kundaklama!
Polisiye Haberler...Gazimağusa’da Kundaklama!
Sol Hareket İş Kazalarının Önlenmesi Adına Sendikalaşmanın Zorunlu Olmasını Talep Etti!
Sol Hareket İş Kazalarının Önlenmesi Adına Sendikalaşmanın Zorunlu Olmasını Talep Etti!
Şahali, Tarım Suyu Projesiyle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenliyor...
Şahali, Tarım Suyu Projesiyle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenliyor...
UBP Belediye Başkan Adayı Sertoğlu Bu Akşam Projelerini Açıklayacak...
UBP Belediye Başkan Adayı Sertoğlu Bu Akşam Projelerini Açıklayacak...
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmaları Demirhan’da Olacak
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmaları Demirhan’da Olacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim