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En fazla kaza Lefkoşa’da, en az İskele’de

En fazla kaza Lefkoşa’da, en az İskele’de

19 Mart 2018 Pazartesi 12:39
En fazla kaza Lefkoşa’da, en az İskele’de
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Polis, geçtiğimiz hafta trafikte kontrol ettiği 6 bin 491 araç sürücüsünden 920’si hakkında ileri işleme gitti.


122 SÜRÜCÜ CEP TELEFONUYLA KONUŞMAKTAN, 102’Sİ TRAFİK LEVHA VE İŞARETLERİNE UYMAMAKTAN RAPOR EDİLDİ…
30 SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDI
SON BİR HAFTADA 74 KAZA OLDU, 27 KİŞİ YARALANDI…MADDİ HASAR 310 BİN TL
EN FAZLA KAZA LEFKOŞA’DA, EN AZ İSKELE’DE
Polis, geçtiğimiz hafta trafikte kontrol ettiği 6 bin 491 araç sürücüsünden 920’si hakkında ileri işleme gitti. 
Sürücülerden 201’i süratli araç kullanmaktan, 122’si seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan, 102’si de trafik levha ve işaretlerine uymamaktan rapor edildi. 
30 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlendi. Son bir haftada KKTC’de meydana gelen 74 trafik kazasının 24’ü süratli araç kullanma, 16’sı kavşakta durmama, 14’ü de yakın takip nedeniyle oldu. Kazalarda 27 kişi yaralanırken, oluşan maddi hasar 310 bin 350 TL. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 12-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 6 bin 491 araç sürücüsü trafikte kontrol edildi. 
Sürücülerden 920’si ile ilgili ileri işleme gidildi. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerin 201’i süratli, 8’i tehlikeli, 27’si dikkatsiz, 61’i seyrüsefer ruhsatsız, 56’sı sürüş ehliyetsiz, 30’u alkollü araç kullanmaktan rapor edildi.
Sürücülerden 122’sinin seyir halinde cep telefonuyla konuştuğu, 102’sinin trafik levha ve işaretlerine, 6’sının trafik ışıklarına uymadığı tespit edildi.
15’i muayenesiz, 59’u sigortasız veya kapsamı dışında, 24’ü “ A” yol kullanma izinsiz, 9’u “B” özel işletme izinsiz, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan rapor edilen sürücülerin 197’si hakkında diğer trafik suçlarından ileri işleme gidildi. 
SON BİR HAFTADA 74 KAZA OLDU, 27 KİŞİ YARALANDI… 
Öte yandan polis, KKTC’de geçtiğimiz hafta 74 trafik kazası olduğunu bildirdi. Bu kazalardan 19’u yaralanma, 55’i maddi hasarla sonuçlandı. Kazalarda 27 kişi yaralandı.
Trafik kazalarının 24’ü süratli araç kullanma, 16’sı kavşakta durmama, 14’ü yakın takip, 10’u dikkatsiz sürüş nedeniyle oldu. 
Diğer etkenlerle meydana gelen kaza sayısı 10. Kazaların toplam hasar miktarı ise 310 bin 350 TL. 
EN FAZLA KAZA LEFKOŞA’DA, EN AZ İSKELE’DE
Kazaların bölgelere göre dağılımında ilk sırayı 29 kazayla başkent Lefkoşa aldı. Girne’de, 21 Gazimağusa’da 18, Güzelyurt’ta 4, İskele’de 2 kaza oldu. 

Son Güncelleme: 19.03.2018 14:41
Anahtar Kelimeler:
Rapor Ve KazaHaftalık Bilanço
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