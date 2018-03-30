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En eski mezarlarda önemli keşif… Taş Devrine dek uzanıyor

Afrika'da bulunan en eski insan DNA'sı şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Fas'taki ünlü Grotte des Pigeons mağarasında keşfedilen mezarlardan elde edilen örnekler Taş Devrindeki göçlere dair yeni bakış açıları getiriyor.

En eski mezarlarda önemli keşif… Taş Devrine dek uzanıyor

Afrika'da bulunan en eski insan DNA'sı şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Fas'taki ünlü Grotte des Pigeons mağarasında keşfedilen mezarlardan elde edilen örnekler Taş Devrindeki göçlere dair yeni bakış açıları getiriyor.

30 Mart 2018 Cuma 08:08
En eski mezarlarda önemli keşif… Taş Devrine dek uzanıyor
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En eski mezarlarda Ã¶nemli keÅifâ¦ TaÅ Devrine dek uzanÄ±yor

DNA örnekleri, Fas’ın Taforalt köyü yakınlarında dünyanın en eski mezarlıklarından Grotte des Pigeons’tan elde edilmişti. 1940’lı yıllardan itibaren süren kazılarda 2006 yılında mezarlar keşfedildi. Live Science dergisinin haberine göre; 15.000 yıl önce avcılık-toplayıcılık yapan insanlar, bu mağarada ölülerini hayvan boynuzları ve diğer mezar hediyeleriyle gömüyorlardı.

Mağaradaki ilk çalışmaları yürüten araştırmacılar bu insanların kültürünü Iberomaurusian kültürü olarak adlandırdı. Kuzey Afrika’da Fas, Cezayir ve Tunus’ta yaşayan Iberomaurusianların, Avrupa’ya göçlerle yakından bağlantılı oldukları, Akdeniz üzerinden Avrupalı ilk yerleşimcilerle bağlantı kurmuş olabilecekleri tahmin ediliyordu.

Yapılan son çalışmalar ise Iberomaurusianların kökenleri hakkında farklı ihtimalleri gündeme getirdi. Arkeologlar son kazılarda, iç kulaklardaki petröz kemiklerine ulaştı. Almanya’nın Max Planck Enstitiüsü araştırmacıları, 5 bireyde sadece annelerden çocuklarına geçen bir çeşit DNA yapısını keşfetti.

Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırma, Grotte des Pigeons’a gömülü insanların Avrupalılarla bağlantılı olabileceği teorisinin aksine, hiçbir genetik bağlantı olmadığını ortaya koydu. Analizlere göre Iberomaurusian DNA’larının yaklaşık üçte biri Sahra-altı Afrikalıların DNA’sına benziyordu. Bulguların Kuzey Afrika ve Yakın Doğu arasındaki erken temaslara  dair yeni kanıtlar olduğu iddia ediliyor.

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