En çok yağmur nereye düştü

Meteoroloji Dairesi, metrekareye 41 kilogramla Esentepe ve Beylerbeyi’nin en çok yağış alan yerler olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi dün ve bugün gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.

Buna göre, Kantara’ya 27, Girne’ye 24, Boğaz, Mallıdağ’a 20, Kırıkkale’ye 19, Sipahi’ye 16, Yenierenköy’e 15, Geçitkale Mehmetçik’e 7, Akdeniz, Gönendere, Esentepe, Tatlısu’ya ise 5 kg/m2 yağış düştü.

