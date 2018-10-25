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En çok yağışı Gaziveren aldı

En çok yağışı Gaziveren aldı

25 Ekim 2018 Perşembe 08:30
En çok yağışı Gaziveren aldı


Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Meteoroloji Dairesi, dün gerçekleşen yağışlarda en fazla yağışı Gaziveren’in aldığını bildirdi.
Daireden yapılan açıklamaya göre, 24 – 25 Ekim 08.00 – 08.00 arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Gaziveren 28 Kg/M², Yeşilırmak 15 Kg/M², Beyarmudu 13 Kg/M², Pile 11 Kg/M², Güzelyurt 10 Kg/M², Gazimağusa, Gemikonağı, Doğancı 9 Kg/M², Salamis, Zafer Burnu, Kalkanlı, Mehmetcik, Kantara 7 Kg/M², Akdoğan, Çayönü, Alevkaya, Tatlısu 6 Kg/M², Kozanköy, Esentepe, Akıncılar, Ziyamet 5 Kg/M².
Yağış alan diğer yörelerde ise 0,4 İle 4 Kg/M² arası yağış kaydedildi.
(EMR/ÖK)

Son Güncelleme: 25.10.2018 11:43
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