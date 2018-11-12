En çok yağış nereye düştü

Meteoroloji Dairesi’ne göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağış, metrekareye 23 kilogram Girne’ye düştü.



Toplanan verilere göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasındaki sürede metrekareye Girne’de 23, Çamlıbel’de 20; Kozanköy, Selvilitepe ve Alsancak’ta 16; Pile ve Ziyamet’te 12, Boğaz’da 9, Kalkanlı’da 8; Değirmenlik ve Çayırova’da 6; Taşkent ve Türkeli 3; Çayönü, Zafer Burnu ve Beylerbeyi’nde 2 kilogram yağış kaydedildi.



