En Çok Yağış Nereye Düştü?

Lefkoşa, 9 Eylül 18 : Meteoroloji Dairesi, son 24 saat içerisinde yapılan ölçümlerde en çok yağışın 31 kg/m² ile Serdarlı’da tespit edildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Serdarlı’yı 9 kg/ m² ile İskele ve Esentepe takip etti.

Alevkaya ve Tatlısu’da 5 m² yağış belirlenirken, yağış alan diğer bölgelerde ise 5 m²’nin altında yağış kaydedildi.

(ÖZ/SEL)