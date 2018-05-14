En Çok Yağış Kırıkkale’ye Düştü!

Mesarya bölgesindeki Kırıkkale köyü, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağış düşen bölge oldu. Kırıkkale’de metrekareye 26 kilogram (kg) yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin, dün sabah saat 08.00 ile bu sabah 08.00 arasındaki yağışlarla ilgili açıklamasına göre, Kırıkkale’yi metrekareye 25 kg’la Devlet Üretme Çiftliği, 18 kg’la Vadili, 10 kg’la Akıncılar ve Alayköy, 7 kg’la Akdoğan, 5 kg’la Beyarmudu, 2 kg’la Çayönü, Ziyamet, Salamis, Ercan, Serdarlı izlerken, İskele ve Sandallar’da metrekareye 1 kg yağmur düştü.

