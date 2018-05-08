En Çok Yağış Doğancı’ya Düştü...

Meteoroloji Dairesi, dün ve gece en çok yağış alan bölgenin Doğancı olduğunu açıkladı.



Daireden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 08.00’den bugün saat 08.00’e kadarki süreçte yağışların yörelere göre kaydedilen miktarları şöyle:



“Doğancı: 35 kg/m²; Taşpınar: 33 kg/m²; Gemikonağı: 26 kg/m²; Lefke: 21 kg/m²; Bostancı, Kozanköy: 20 kg/m²; Girne: 19 kg/m²; Yeşilırmak: 18 kg/m²; Beylerbeyi, Zafer Burnu: 17 kg/m²; Akdeniz, Zümrütköy, Kalkanlı, Alsancak: 16 kg/m²; Yakın Doğu Üniversitesi, Çamlıbel:15 kg/m².”



