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11 Ocak 2017 Çarşamba 09:01

EN ÇOK YAĞIŞ BEYARMUDU’NA DÜŞTÜ

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EN ÇOK YAĞIŞ BEYARMUDU'NA DÜŞTÜ
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EN ÇOK YAĞIŞ BEYARMUDU’NA DÜŞTÜ

Meteoroloji Dairesi dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında ülke genelinde etkili olan yağmurlarda en çok yağışın metrekareye 26 kg ile Beyarmudu’na düştüğünü bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Beyarmudu’nu 25 kg ile İskele, 22 kg ile Gönendere, 17 kg ile Tatlısu, 15 kg ile Geçitkale- Devlet Üretme Çiftliği, 14 kg ile Akıncılar, 10 kg ile Alayköy-Yenierenköy, 9 kg ile Ercan, Alevkaya, Alsancak, 8 kg ile Çayırova, Beylerbeyi, Mallıdağ, Zümrütköy, 7 kg ile Lefkoşa, Esenetepe, Ziyamet izledi.

Diğer yerlerde ise 1-6 kg. arasında yağış kaydedildi.

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YağışKktcde Yağmur
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