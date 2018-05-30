En çok yağış alan bölgeler

30 Mayıs 2018 Çarşamba 08:48
KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 60 kg ile Zümrütköy’de kaydedildi.
“Zümrütköy 60 kg/m², Bostancı 50 kg/m², Gaziveren 37 kg/m², Beylerbeyi 26 kg/m², Esentepe 22 kg/m², Güzelyurt, Lefke 18 kg/m², Kalkanlı 14 kg/m², Gemikonağı, Yeşilırmak 10 kg/m², Taşpınar, Girne 6 kg/m², Alevkaya 4 kg/m², Taşkent 3 kg/m², Serdarlı, Doğancı 2 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
Son Güncelleme: 30.05.2018 12:06