En çok yağış alan bölgeler

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 60 kg ile Zümrütköy’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:



“Zümrütköy 60 kg/m², Bostancı 50 kg/m², Gaziveren 37 kg/m², Beylerbeyi 26 kg/m², Esentepe 22 kg/m², Güzelyurt, Lefke 18 kg/m², Kalkanlı 14 kg/m², Gemikonağı, Yeşilırmak 10 kg/m², Taşpınar, Girne 6 kg/m², Alevkaya 4 kg/m², Taşkent 3 kg/m², Serdarlı, Doğancı 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.