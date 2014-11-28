DİNÇYÜREK: "SADECE BAKANLIĞA AYRILAN BÜTÇEYLE HAREKET ETMEYECEĞİZ, SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN EK KAYNAKLAR YARATACAĞIZ"

ATAKOL: “EN BÜYÜK SORUNUMUZ ÇEVRE... ÇÖZÜM İÇİN SİYASİ İRADE OLUŞMALI”

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, çevreyi korumanın evrensel bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, sorunların çözümü için bakanlığa ayrılan bütçenin dışında ek kaynaklar yaratarak çözümü üreteceklerini söyledi.

Bakan Dinçyürek bugün, Kenan Atakol başkanlığındaki Çevre Koruma Vakfı (ÇEKOVA) heyetini kabul etti.

“YERKÜREDE YAŞAYAN HERKESİN SORUMLULUĞU VE HASSASİYETİ OLMALI”

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek kabulde yaptığı açıklamada, çevrenin ülkesel değil, evrensel bir sorumluluk olduğunu dile getirerek yerkürede yaşayan herkesin bu konuda bir sorumluluğu ve hassasiyeti olması gerektiğini söyledi.

Biyolojik çeşitliliğin korunduğu ve insan sağlığının daha iyi şartlara taşındığı bir ortamı gelecek nesillere devretmenin temel hedefleri olduğunu ifade eden Dinçyürek, KKTC devleti oluşurken ve yapısı güçlendirilirken diğer elzem konuların yanında çevrenin bugüne kadar gerekli hassasiyeti bulamamış olabileceğini, bugünkü sorunların da bunun sonucunda yaşandığını belirtti.

“BÜTÇEDE BAKANLIK PAYI YÜZDE 1.87”

Bu yılki genel bütçede Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ayrılan payın yüzde 1.87 olduğunu anımsatan Bakan Dinçyürek "Bütçe rakamları bu diye, ne motivasyonumuzu kaybederiz ne de ortaya koyduğumuz yol haritasından vazgeçebiliriz. Bu kaynağın dışında yeni kaynaklar oluşturarak çevresel sorunların çözümü konusunda adım atmak zorundayız" dedi.

Dinçyürek bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Türkiye'de mevkidaşı bakanlarla görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, ortaya koyduğu çalışma ve projelerin Anavatan yetkilileri tarafından kabul görmesinin kendileri için büyük bir memnuniyet ve toplum adına da bir kazanç olduğunu vurguladı.

“HAFTAYA TÜRKİYE’DNE HEYETLER GELECEK”

Önümüzdeki hafta Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan heyetlerin ülkeye gelerek ortak projelerin yürütülmesi konusunda toplantı ve incelemeler gerçekleştireceklerini ifade eden Dinçyürek, bu çalışmaların ürünü olarak bir sonraki aşamada işbirliği çerçevesini belirleyecek bir protokole imza atacaklarını söyledi.

Dinçyürek bunun yanısıra Avrupa Birliği yetkilileriyle de toplantılar gerçekleştirdiklerini ve ülkede çevresel anlamda ortaya konacak projelere AB'nin yapabileceği katkıları da ele aldıklarını belirtti.

Sadece Bakanlıkta yapılacak çalışmalarla alınacak mesafenin belli olduğunu söyleyen Dinçyürek, sivil toplumun koyduğu katkıların kendileri için çok önemli olduğunu, sivil toplumla birlikte yapılacak çalışmalarla daha hızlı,etkin ve güvenli yol alabileceklerini belirterek katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür etti.

Bakan Dinçyürek kabulde heyet üyelerine Ülke Fiziki Master Planı taslağını CD olarak verirken heyet üyelerinin görüşlerini beklediklerini ifade etti.

ATAKOL: "EN BÜYÜK SORUNUMUZ ÇEVRE"

ÇEKOVA Başkanı Kenan Atakol ise, ülkenin en büyük sorununun çevre sorunu olduğunu vurgulayarak 2002 yılından beri faaliyette olduklarını ve o günden bugüne çevre sorunlarının düzeltilmesi adına çaba gösterdiklerini söyledi.

Sivil toplumun sorunların çözümüne katkı sağlayacağını ama çözmesinin mümkün olmadığını belirten Atakol, çözüm için siyasi iradenin oluşması gerektiğini kaydetti.