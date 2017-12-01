EN ACI VEDA!

Geçirdiği safra ameliyatı sonrasında komaya girerek 63 yaşında hayatını kaybeden Zehra Paralik Özerdem , gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Özerdem, gözyaşlarıyla uğurlandı

Geçirdiği safra ameliyatı sonrasında komaya girerek Salı gecesi hayatını kaybeden Zehra Paralik Özerdem, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Beklenmedik bir zamanda hayatını kaybeden Zehra Paralik Özerdem dün gözyaşları ve feryatlar arasında toprağa verildi.

Özerdem’in cenaze si dün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip defnedilirken, cenazeye aile yakınları, dostları ve siyaset camiasından yüzlerce kişi katıldı.

Cenazeye katılan vatandaşlar Özerdem’in zamansız hayatını kaybetmesinin şokunu ve acısını yaşarken, yakınları ayakta durmakta zorlandı.