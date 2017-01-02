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02 Ocak 2017 Pazartesi 16:21

EMRE ÖZSİN GAÜ ÇETİNKAYA’YADA

EMRE ÖZSİN GAÜ ÇETİNKAYA'YADA
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EMRE ÖZSİN’İN; GAÜ ÇETİNKAYA’YA TRANSFERİ TAMAMLANDI

GAÜ Çetinkaya; Sezon başında Mağusa Türk Gücü'nden kiraladığı Emre Özsin'i, ara transferde resmi olarak kadrosuna kattı. Genç futbolcu Özsin, GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi ile yöneticiler ile biraraya geldiği Futbol Federasyonu'nda, kendisini sarı- kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Doç. Dr. Asım Vehbi; Yönetim olarak resmi transferin gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti belirterek; “Hayırlı uğurlu olsun, genç bir arkadaşımız daha kadromuza resmi olarak katıldı. Tabii, aslında; sezon başından beri, Emre kiralık olarak, GAÜ Çetinkaya’daydı. Biliyorsunuz ki, GAÜ Çetinkaya bonservisli oyuncuyu tercih eder. Mağusa Türk Gücüyle anlaşmış olduğumuz bir seçeneğimiz vardı. Ben, özellikle Başkan Sayın Şükrü Şemmedi’ye teşekkür ediyorum.Yaptığımız anlaşmada sözünü tuttu. Biz de, üstümüze düşeni yaptık. Sene başında bir şansızlık yaşamıştık, ilk yarıda, pek fazla performans alamadık. Umarım ki, Emre; sağlıklı huzurlu bir ortamda çok çalışarak, GAÜ Çetinkaya’ya yıllarca emek verip, geleceğin parlak futbolcularından biri olur, kendisine güveniyoruz.” şeklinde konuştu.


 
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