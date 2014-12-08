EMRAH YILMAZER'den Örnek Davranış



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Gazetemiz Kıbrıs Manşet'in dün gündeme getirdiği Hamitköy halkında tedirginlik yaratan Lejmanya şüpheli köpeğe vatandaş sahip çıktı. Lefkoşa sakinlerinden Emrah Yılmazer isimli vatandaş bugün şüpheli köpeği kendi imkanlarıyla tedavi ettirmek maksadıyla alıp veterinere götürdü. Köpeği alıp götürmede kendisine yardımcı olan arkadaşı Çağla Geçili ile birlikte Veteriner hekim Sena Mengi'ye götürülen hasta hayvan kontrol altına alındı.



TAHLİL SONUCU TEŞHİS KONACAK



Veteriner Hekim Sena mengi tarafındna kontrol altına alınan Lejmanya şüpheli köpeğin hastalığının ne olduğu yarın tahlil sonuçları sonrası belli olacak ve konulacak teşhis sonucu tedavisine başlanacak. Yayınlanan haberden etkilenip hasta köpeğe yardımcı olmak için çırpınan vatandaş Emrah Yılmazer köpeğin alınması esnasında arkadaşından da yardım alarak köpeği yakalamış ve kendi imkanlarıyla veterinere götürmüştür. Köpeğin kurtulması için dua eden vatandaşın duyarlı davranışı çevrede bulunanlar tarafından takdirle karşılandı.





Son Güncelleme: 08.12.2014 18:04