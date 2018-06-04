EMPOLDER Genel Başkanlığına Nurettin Çırakoğluseçildi

PGM MÜDÜRÜ DERNEĞİ ZİYARET ETTİ

Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER) başkanlığına yeniden Nurettin Çırakoğlu seçildi.

Derneğin geçtiğimiz hafta toplanan genel kurulunda göreve seçilen yeni yönetim kurulu, görev dağılımı yaptı.

Başkanlığa Çırakoğlu yeniden seçilirken, Genel Başkan Birinci Yardımcısı Kaynak Karasel, Genel Başkan İkinci Yardımcısı Server Gövsa, Genel Sekreter Birol Atasü, Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Güleç, Muhasip Özel Kasaboğlu, Veznedar Kemal Sivri, Basın Ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Tümkan, Lokaller Sorumlusu Erhan Boranbay, Üyeler Sorumlusu Ali Tolgalı, Faal Üye Ahmet Küçük oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, diğer bölgelerde görev dağılımı ise şöyle oluştu:

Gazimağusa Şubesi; Başkan Mustafa Şafak, Sekreter Ümit Özaktan, Sosyal İşler Sorumlusu Taner Tekbıyık, Üyeler Sorumlusu Necat Asilsoy, Faal Üye Ramadan Abbasoğlu.

Girne Şubesi; Başkan Gülay Deryagil, Sekreter Arif Barbaros, Sosyal İşler Sorumlusu Ertoğrul Bildağ, Üyeler Sorumlusu Hasan Özkanlı, Faal Üye Ahmet Güner.

Güzelyurt Şubesi; Başkan Mehmet Curcioğlu, Sekreter Mehmet Ayyıldız, Sosyal İşler Sorumlusu Ali Şükrüler, Üyeler Sorumlusu Hüseyin Durukan, Faal Üye Hasan Polatkan.

İskele Şubesi; Başkan Ahmet Karagözlü, Sekreter Mustafa Dinsev, Sosyal İşler Sorumlusu Kemal Can,Üyeler Sorumlusu Ekrem Can, Faal Üye Yusuf Önder.

PGM DERNEĞİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Barbaros Savaşcı ve Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı, Empolder Genel Merkezi’ni ziyaret ederek göreve yeni seçilen başkan Çırakoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Ziyarette Başkan Çırakoğlu, PGM Genel Müdürü Manavoğlu’na dernek adına plaket takdim etti.