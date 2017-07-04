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04 Temmuz 2017 Salı 11:28

Emniyet Kemersiz İş Sonu Oldu

Emniyet Kemersiz İş Sonu Oldu
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Emniyet kemeri takmadan beşinci katta çalışan 25 yaşındaki Ahmet Karasu isimli işçi düşerek yaşamını yitirdi
ÇAĞ-SEN sert bir açıklama yaparak "50.00 TL’lik bir güvenlik kemer kullanılmadığı için bir hayat söndü. Sadece 50.00 TL daha fazla kar elde edildi ve bir hayat feda edildi. Daha çok kar uğruna bugün bir cinayet işlendi" dedi

İŞTE O AÇIKLAMA

Adına “iş kazası” denen, ancak aslında bilindik cinayet olan üzücü olaylardan biri bugün yine tekrarlandı. Girne’de apartman inşaatının beşinci katından düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Alınmayan güvenlik önlemi yine bir genç işçinin hayatına mal oldu. Polis raporunda, “İnşaat iskelesinde çalışırken dengesini kaybedip düştüğü” belirtildi. Aynı polis raporunda “belinde güvenlik kemeri olmadığı için düştüğü ve hayatını kaybettiği” belirtilmedi.
Oysa ki, bu ülkede çalışma hayatını düzenleyen yasalar var. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası var. Bu yasaları yürütmekle görevli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da var. Yasalara uyulsaydı bu genç işçi hayatta olacak çalışmaya devam ediyor olacaktı. Yasalara uyulmadı ve o işçi bugün hayatta değil. Ancak polis raporunda yasalara uyulmadığı belirtilmedi!

50.00 TL’lik bir güvenlik kemer kullanılmadığı için bir hayat söndü. Sadece 50.00 TL daha fazla kar elde edildi ve bir hayat feda edildi. Daha çok kar uğruna bugün bir cinayet işlendi. O işçinin hayatından sorumlu olan devlet görevini yapmadı ve cinayete yardım ve yataklık etti.
Özellikle özel sektörde çalışan İşçilere çağrımızdır; sendikalaşınız. İşçi eşlerine ve ailelerine çağrımızdır, eşinizi veya babanızı 50.00 TL daha fazla kar etme hırsından kaynaklanan böylesi bir iş cinayetinde kaybetmek istemiyorsanız sendikalaşması için uyarınız. Hatta gerekirse baskı unsuru olunuz.
Sendikalı işçi, iş ve işçi sağlığı güvence altına alınmış işçidir. Sendikalı işçi 50.00 TL daha fazla kar için ölüme sürülemeyen işçidir. Sendikalı işçi, sermayeye teslim olmuş hükümetlerin yönettiği devlet aygıtının sözde korumasına muhtaç olmadan sendika tarafından korunan işçidir.
Tüm özel sektör işçilerine çağrımızdır, hayatta kalmak ve haklarınızı kazanmak için sendikalaşınız… 
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