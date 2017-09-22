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22 Eylül 2017 Cuma 15:35

Emlakçılar Birliği, Kaçak Emlakçılara Karşı Uyardı, Yasal Düzenleme İstedi

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, kaçak emlakçılığın artmakta olduğu uyarısında bulundu ve hükümeti yasal düzenleme yapmaya çağırdı.

Emlakçılar Birliği, Kaçak Emlakçılara Karşı Uyardı, Yasal Düzenleme İstedi
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Lefkoşa, 22 Eylül 17 (.): Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, kaçak emlakçılığın artmakta olduğu uyarısında bulundu ve hükümeti yasal düzenleme yapmaya çağırdı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, çözüm planı için referandum yapılan 2004’te kontrolsüz ve kuralsız emlak satışının sektörde büyük tahribat yarattığı, aynı durumun tekrar yaşanmaması için  birlik tarafından hazırlanan Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası’yla ilgili değişikliklerin ivedilikle yasallaşması gerektiği ifade edildi.

Kaçak emlakçılıktan dolayı mağduriyetler yaşandığına işaret edilen açıklamada, sektörle ilgili sorunlar şöyle özetlendi:

“Geçmişte birçok kişinin büyük mağduriyetler yaşamasına  sebep olmuş sabıkalı kişilerin kayıtsız emlak şirketlerinde direktör olduğu, yabancı uyruklu öğrencilerin ve / veya şahısların  kaçak kira ve emlak satışı  yaptığı ve bir daireyi birden fazla kişiye kiralayıp dolandırdığı, KKTC vatandaşı olmayan kişilerin vergi ödemeden kayıtsız emlakçılık yaptığı, 38/2007 sayılı yasa kapsamında verilmiş lisansların tümünün ilgili yasadaki şartların yerine getirilememesinden ve yasanın uygulanamamasından ötürü geçerliliğini yitirdiği, ancak bazı uyanık kişilerin bu lisanslar geçerliliğini yitirdiği halde belgelerinin kullanımını hava parasına başkalarına satmaya veya kiralamaya çalışır durumda olduğu veya lisansı geçerliliğini yitirmiş olmasına rağmen  söz konusu lisans ve mesleki sorumluluk sigortası geçerliymiş gibi müşterilere beyanda bulunup  satış yaptığı  konusunda şikâyetler gelmektedir.”
 
Bahse konu olayların emlak sektöründe güvensiz ortam oluşmasına neden olduğu kaydedilen açıklamada, son dönemde emlak sektöründe kaçak olarak emlakçılık yapanların sayısının artmakta olduğu da ifade edildi.

“Son zamanlarda sayıları hızla artan ve artma eğiliminin de devam edeceği tahmin edilen birçok kişi ve/veya işletme emlak sektörüne kontrolsüz , kayıtsız ve gayri yasal bir şekilde   girmiştir” denilen açıklamada, dikkatli olma çağrısında bulunuldu.

(ID/GUR)

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