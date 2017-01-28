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28 Ocak 2017 Cumartesi 14:41

EMITT’te KKTC Standına En İyi Stant Ödülü

EMITT'te KKTC Standına En İyi Stant Ödülü
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Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın standı, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) en iyi stant ödülünü layık görüldü.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre,  KKTC standı, 84 ülkeden kurulan stant arasından seçildi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, amaçlarının ülke tarihi, kültürü ve turistik özelliklerini dünyanın her yerinde en iyi şekilde tanıtarak, KKTC’nin daha fazla ülkeden daha fazla turist tarafından tercih edilmesi olduğunu söyledi.

Alınan ödülün uluslararası platformda sürdürülen tanıtım faaliyetlerine büyük bir motivasyon getirdiğini vurgulayan Ataoğlu, elde edilen bu başarıda başta bakanlık çalışanları olmak üzere tüm sektör temsilcilerine teşekkür etti.

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