Emirsoyu teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz, 12 Kasım’da 04.30 ile 05.00 saatleri arasında Gönyeli’de Kıymet Group Of Company Ltd. isimli işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 66 yaşındaki Cemil Emirsoyu’nun söz konusu işyerinden 712 dolar değerindeki 44.50 metre uzunluğundaki çıplak bakır iletgen kabloyu sirkat edip, KY 160 plakalı aracına koyduğu gerekçesiyle tutuklandığını kaydetti. Polis memuru Alparslan Yavuz, söz konusu işyerinin kamera görüntüleri incelendiğini ve 5 Kasım tarihinde tespit edilemeyen miktarda kabloyu aldığının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Yavuz, zanlının suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 40 bin TL’Lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

