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Emirsoyu 3 gün tutuklu kalacak

Gönyeli’de Kıymet Group Of Company Ltd. isimli işyerinde “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Cemil Emirsoyu, bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Emirsoyu 3 gün tutuklu kalacak

Gönyeli’de Kıymet Group Of Company Ltd. isimli işyerinde “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Cemil Emirsoyu, bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

13 Kasım 2018 Salı 16:48
Emirsoyu 3 gün tutuklu kalacak

Emirsoyu 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz, 12 Kasım’da 04.30 ile 05.00 saatleri arasında Gönyeli’de Kıymet Group Of Company Ltd. isimli işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 66 yaşındaki Cemil Emirsoyu’nun söz konusu işyerinden 712 dolar değerindeki 44.50 metre uzunluğundaki çıplak bakır iletgen kabloyu sirkat edip, KY 160 plakalı aracına koyduğu gerekçesiyle tutuklandığını kaydetti. Zanlının kamera görüntülerinde kaydı olduğunun iddia edildiğini ve görüntülerin incelenmesi gerektiğini belirten Yavuz, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 

Son Güncelleme: 13.11.2018 17:50
Anahtar Kelimeler:
EmirsoyTutuklu
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