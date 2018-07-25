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Emeklilik vurgunu!
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Emeklilik vurgunu!

Emeklilik vurgunu!

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:48
Emeklilik vurgunu!

Emeklilik vurgunu!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizi mesken tutan bir şebeke devlet ve sosyal sigorta emeklisi yaşlı erkeklerle genç kadınları evlendirerek emekli maaşının hak sahibi yaptıkları iddiaları ediliyor.

KIBRIS MANŞET muhabirlerinin konuyla ilgili araştırmaları sonucunda şebeke üyeleri 60 - 70 yaşlarındaki emekli ve dul erkekleri tesbit ettikten sonra onları evlenmeye ikna ederek aralarında en az 20 - 30 yaş fark olan evlilikler yaptırıyorlar. Sonrasında zaten 70'li yaşlarında olan erkekler hayatını kaybedince veya bir şekilde ilaçlarla yavaş yavaş hayatını kaybettirilince emekli maaşları bu genç kadınlara yıllarca miras olarak kalıyor.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz devlet yetkilileri, Devletin süratle önlem alarak belli bir yaştan sonra evlenen ve aralarında ciddi yaş farkı olan kadınlara vatandaşlık verilmemesi ve emeklilik haklarının miras kalmaması için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirttiler.

GÖREV MECLİSİN

Konuyla ilgili görüş veren hukuk çevreleri de Meclisin süratle vatandaşlık ve emeklilik yasalarında değişiklik yaparak bu şekilde yapılan evliliklerden dolayı vatandaşlık hakkının kaldırılmasını içerecek şekilde vatandaşlık yasasısının değiştirilmesi gerektiğini söylediler. Aynı çevreler görüşlerinin devamında emeklilik yasalarında da değişiklik yapılarak emekli maaşlarının bu şekilde evliliklerde eşlere kalmaması için yasal düzenleme yapılmasını tavsiye ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
KktcEmekliVurgunPara
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