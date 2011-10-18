Emeklilere Müjdeli Haber

İddialara göre, Başbakan Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e, intibak ile ilgili bir talimat verdi.



Kampın son gününde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan'a "Emeklilerin intibak yasası ne zaman çıkacak?" şeklinde bir soru geldi. Bunun üzerine Başbakan, Bakan Çelik'e "İntibak yasasını acilen getirin çıkartalım" dedi.



4 YIL İÇİNDE TÜM EMEKLİLER İNTİBAK ETTİRİLECEK

Konuyla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, intibakın bir maliyeti olduğunu belirterek, "4 yıl içinde bütün emekliler intibak ettirilecek. 2014 seçimlerinden önce emeklilerimiz hakkını alacak" şeklinde konuştu.